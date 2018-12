Prolongamento da Avenida das Torres é inaugurado, em Manaus

Manaus – O prolongamento da Avenida das Torres, na Zona Norte de Manaus foi inaugurado e liberado para os veículos na manhã desta sexta-feira (30), por volta das 9h. Iniciada em 2012, a obra estava parada e foi retomada em outubro de 2017.

São 11,1 quilômetros de via, começando na avenida Timbiras; passando pela avenida Noel Nutels; rua “S”, no conjunto Galileia; até chegar no km 20 da AM-010 (Manaus-Itacoatiara).

Paradas de ônibus

Duas paradas de ônibus coletivo estão instaladas na 2ª etapa que começa na Avenida Timbiras e segue até a Avenida Noel Nutels; seis paradas foram instaladas na 3ª etapa que compreende a rua Fênix, na Cidade Nova 1, até o Igarapé do Passarinho no Monte das Oliveiras, Conjunto Nova Cidade; ao longo da 4ª etapa da via, 20 paradas foram construídas para os passageiros que trafegam no Conjunto Galileia até Km 20 da AM-010.

O governador Amazonino Mendes ressaltou a importância da obra na via iniciada há quatro gestões passadas. “O nosso trabalho é uma complementação de uma obra extraordinária. Uma das maiores do Amazonas, sendo executada pelo Estado com recursos federais.”, enfatizou.

A obra do prolongamento da avenida das Torres dará mais fluidez ao trânsito em toda a capital, trazendo economia e encurtando distâncias, conforme o titular da Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra), Oswaldo Said.

“A avenida das Torres se transformará, junto aos anéis viários Sul e Leste, em uma nova alternativa de rota para os veículos que trafegam entre as zonas centro-sul, norte e leste de Manaus”, acentuou o secretário da Seinfra.

Fluidez

Com a entrega dos três trechos, quem está na alameda Cosme Ferreira, no Coroado; no Parque 10; Parque das Laranjeiras; e Cidade Nova, por exemplo, poderá chegar mais rapidamente a outros bairros da Zona Norte e até mesmo a rodovias como a BR-174 (Manaus-Boa Vista) e a AM-010, onde termina a avenida das Torres.

Ao longo da via prolongada foram construídas três passagens de nível que, além de possibilitarem o andamento da obra, irão desafogar o trânsito. Uma está localizada sob a avenida Timbiras; outra fica próximo ao Terminal 3 (T3), sob a avenida Noel Nutels; e a terceira na rua “S, no Galileia. Elas demarcam os três novos trechos das Torres (2, 3 e 4).

13º salário

Questionado sobre o 13º salário do servidor público estadual, Amazonino Mendes ponderou sobre o assunto. “Meu governo está tranquilo, as finanças estão normais. O Amazonas é um dos estados mais equilibrado da federação. No que diz respeito a previdência é a primeira melhor do Brasil. Nós vamos pagar o 13º salário, dia 14 de dezembro”, complementou.

Arte Amazônica

A cultura regional é destaque da passagem de nível. Vários grafites tendo a temática amazônica como fonte de referência enaltecem o lugar. Desenhos de índios, do boto cor de rosa, dos bumbás de Parintins, e a fauna e flora da região estão estampados no lugar.

Os trabalhos estão ao longo de grandes murais, uma medindo 8x50 metros e outro de outro de 6x50 metros. Foram coordenados pelo grafiteiro Arab Amazon e realizados por uma equipe de cinco artistas.

