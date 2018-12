Amazonas teve a sexta maior taxa de morte infantil no país em 2017

Manaus - Em relatório divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quinta-feira (29), o Amazonas entrou no ranking das maiores taxas de mortalidade infantil de todo o Brasil. Os dados são das Tábuas Completas de Mortalidade de 2017, que vem da projeção oficial da população brasileira para o período 2010-2060, e que permite conhecer os níveis e padrões de mortalidade não apenas da população de todo o país, mas também por unidade da Federação.

De acordo com o relatório, o Amazonas ficou em sexto lugar, com 17,7% de taxa de mortalidade infantil. O dado está muito acima da média nacional, que apresentou uma taxa de 12,8 mortes de crianças menores de 1 ano de idade a cada mil nascidos vivos. À frente do Amazonas, estão, em sequência, Amapá, Maranhão, Rondônia, Piauí e Alagoas, e a menor taxa é do estado do Espírito Santo, que registrou 8,4 mortes a cada mil nascidos vivos.

Expectativa de vida

Já com relação à expectativa de vida ao nascer, o estado também ficou na sexta posição, mas entre as menores expectativas de vida do país. Enquanto a média nacional ficou em 76 anos, a média do Amazonas ficou em 72,1 anos. Na diferença entre homens e mulheres, os homens ficam atrás, com expectativa de 68,9 anos, e as mulheres com 75,8 anos. A diferença segue a tendência nacional, onde o indicador masculino sempre é menor do que o feminino.

Amazonas também teve a sexta menor expectativa de vida do país, com 72,1 anos de vida | Foto: Márcio Melo/EM TEMPO

Já os estados do Sul e Sudeste do Brasil ficaram no ranking dos estados com maior expectativa de vida. Santa Catarina aparece em primeiro lugar, com 79,4, seguido do Espírito Santo, com 78,5 anos. Em terceiro e quarto lugares, vem o Distrito Federal e São Paulo, com expectativa de vida de 78,4 anos, e em quinto, o Rio Grande do Sul, com 78,0 anos de expectativa de vida.



Idosos

A partir dos 60 ou 65 anos de idade, a expectativa de vida do amazonense médio é de mais 20,5 e 16,9 anos de vida, respectivamente, segundo os dados das Tábuas de Mortalidade do IBGE. Com isso, o Amazonas fica com a quinta e a quarta menores expectativas de vida de idosos, respectivamente.

O estado ainda fica com a quinta e a quarta menores expectativas de vida de idosos, respectivamente, podendo chegar aos 81,9 anos | Foto: Ione Moreno/EM TEMPO

Ao completar 65 anos, o brasileiro médio pode ter uma expectativa de vida total de 83,7 anos de idade. Já o amazonense fica abaixo dessa média, com 81,9 anos. A maior expectativa de vida fica com o estado do Espírito Santo, com 85,3 anos de idade.



