Roberto Cabrini lota palestra sobre jornalismo investigativo no AM

Manaus - Após um longo período de jejum com a região norte do Brasil, o jornalista investigativo Roberto Cabrini aterrissou na capital do Amazonas na noite desta sexta-feira (30). O apresentador e editor-chefe do Programa Conexão Repórter participou de uma palestra ministrada a estudantes e profissionais da comunicação, compartilhando décadas de experiências sobre atuação no jornalismo investigativo. O encontro aconteceu no Manaus Plaza Shopping, na Zona Centro-Sul de Manaus.

A palestra foi promovida pelo Grupo Em Tempo e contou ainda com apoio da Associação de Apoio à Criança com HIV – Casa Vhida, que no local reunia quilos de alimentos oriundos de doações para a instituição.

Participaram ainda do evento a jornalista e apresentadora do Programa Agora, Márcia Lasmar e Markilze Pereira - jornalista de rede do Grupo SBT e Diretora Executiva do Jornal Em Tempo.

Palestra Roberto Cabrini | Foto: Márcio Melo / Em Tempo

Roberto Cabrini ressaltou que apesar do calor manauara, estar na cidade é sempre reviver pautas importantes que o trouxeram até aqui, entre elas, a matéria onde o jornalista desmascarou falsos missionários que no Amazonas extorquiam os recursos naturais da floresta.

"Uma das minhas lembranças mais fortes trabalhando no Amazonas é a de quando estive na floresta para desmascarar falsos missionários que chegavam aos índios dizendo que iriam evangelizá-los. Conseguimos provar que na verdade esses homens eram garimpeiros disfarçados e estavam extorquindo os recursos naturais das áreas onde dominavam. Começava aí a minha relação com esse Estado, conta o jornalista.

Palestra Roberto Cabrini | Foto: Márcio Melo / Em Tempo

Outro ponto destacado pelo comunicador é o processo de adaptação do mercado jornalístico em fazer matérias investigativas em meio a era das fake news.

"Faca de dois gumes. É assim que eu entendo a expansão da tecnologia dentro do jornalismo. É necessário estar muito bem direcionado, fugir das tendências políticas e ser o mais fiel possível ao compromisso com a verdade para conseguir driblar essa onda das fake News. O mercado consequentemente vai continuar se adaptando a essa realidade para poder servir com credibilidade”, ressaltou.

Falando sobre a importância do jornalismo ao vivo e de produções jornalísticas que saem do Amazonas para o Brasil; Márcia Lasmar e Markilze Pereira subiram ao palco abrindo a noite para Cabrini.

Palestra Roberto Cabrini | Foto: Márcio Melo / Em Tempo

"A importância de fazer vídeos ao vivo em um momento que mundialmente as pessoas ficam online na palma da mão é tremenda, mas é a credibilidade da informação que faz toda a diferença no processo. É um momento que além da informação, a gente naturalmente também tem que lidar com o sentimento que às vezes vem à tona e essa é uma ciência de comunicação na qual vamos nos aprofundar para entender”, conta Márcia.

No local, estudantes de comunicação e profissionais da cena lotavam a sala onde a conversa acontecia. Para a estudante de jornalismo Lorena Alfaia, a oportunidade também foi sinônimo de qualificação profissional.

"Entender experiências do Cabrini ao longo de toda sua carreira profissional nos faz saber que é preciso ser amigo do tempo para construir uma estrada consolidada dentro da área. É importante se autoconhecer, entender suas tendências, e como ele mesmo disse ‘fazer com excelência qualquer tipo de jornalismo que nos dispusermos a fazer”.

Palestra Roberto Cabrini | Foto: Márcio Melo / Em Tempo

A possibilidade de passar três semanas acompanhando de perto a dinâmica de trabalho da produção da TV Em Tempo, mexeu com a ansiedade do público. A notícia foi dada pelo diretor de jornalismo da TV Em Tempo, Ivan Nascimento. Para participar basta mandar um e-mail para diretor.jornalismo@emtempo.com.br.

