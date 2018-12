Associação lança Campanha de Valorização do Trabalho dos Membros do MP

Manaus - Com o objetivo de divulgar a importância da atuação dos promotores e procuradores de Justiça, a Associação Amazonense do Ministério Público (AAMP) lançou, a Campanha de Valorização do Trabalho dos Membros do Ministério Público do Amazonas (MP-AM).

O lançamento da campanha foi feito durante a programação especial em homenagem aos 47 anos de fundação da AAMP. Na ocasião, também foi lançado o novo portal da associação, que foi reformulado para valorizar ainda mais os trabalhos desempenhados pelos associados.

Foi inaugurado o Espaço Office da sede da AAMP | Foto: Divulgação

Ainda durante a programação, foi inaugurado o Espaço Office da sede da AAMP e realizadas a comemoração dos aniversariantes do mês e a cerimônia de descerramento de placa na galeria de ex-presidentes da associação, do Dr. Reinaldo Alberto Nery de Lima. Um almoço especial para todos os 225 membros da AAMP, encerrou o evento.

A AAMP entende ser necessário fortalecer a imagem dos membros para que o trabalho seja compreendido e ainda mais reconhecido pela sociedade.

O presidente da AAMP, Lauro Tavares, ressalta a importância da campanha. "O trabalho do Membro do Ministério Público é árduo e imprescindível para a construção de uma sociedade mais justa e fraterna, mas, muitas vezes esse trabalho é desconhecido da população, que precisa conhecer para valorar e contribuir para o fortalecimento da Instituição”.

*Com informações da assessoria

