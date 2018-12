Na zona Leste, crianças recebem óculos em ação social

Manaus - Para crianças que moram nos bairros Jorge Teixeira e Cidade de Deus, a manhã desta sexta-feira (30) foi diferente. Elas receberam óculos oftalmológicos por meio de uma ação social.

A ação idealizada pelo delegado Torquato Mozer, titular do 30º Distrito Integrado de Polícia (DIP); capitão Guilherme Sette, comandante da 30ª Companhia Interativa Comunitária, teve a parceria das Óticas Diniz, situada na Avenida Francisco Queiroz, conjunto Manôa, bairro Cidade Nova, zona Norte de Manaus.

“Esta ação foi desenvolvida por mim e pelo capitão Sette. Juntos sentimos a necessidade de aproximar os policiais civis e militares da comunidade que protegemos. Além disso, damos um viés mais humano para os serviços policiais, que vão além do ostensivo”, pontuou Mozer.

No domingo (25/11) cerca de 15 crianças realizaram o atendimento oftalmológico e escolheram as armações dos óculos. Na sexta-feira (30), elas receberam no 30º DIP o acessório ótico usado para corrigir a visão.

“Talvez elas não teriam condições financeiras de comprar estes óculos. É gratificante ajudá-las. Para mim foi uma imensa alegria poder proporcionar essa atitude importante na vida delas”, declarou o comandante da 30º Cicom.

