Agentes anunciam paralisação após colega ser morto por preso no Compaj

Manaus - Revoltados com o assassinato a sangue frio de um agente penitenciário identificado como Alexandro Rodrigues Galvão, de 36 anos, dentro do Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), na tarde deste sábado (1º), o sindicato dos profissionais que trabalham em presídios do Amazonas revolveu que vai paralisar todas as atividades neste domingo (2).

No início da manhã, por volta das 6h, os profissionais devem fazer um ato público na entrada do presídio, localizado na BR-174, em memória ao colega morto por um detento. A informação foi confirmada pelo presidente da Comissão de Negociação Salarial, Edson da Costa.

Segundo ele, será feita uma paralisação de advertência para mostrar o nível de insegurança e insatisfação da categoria com as autoridades competentes.

"O que nós queremos é fazer com que as autoridades entendam que precisam melhorar a segurança pública. É preciso mais policiais nos presídios, mais viaturas, para que outra fatalidade como essa não venha ocorrer nos presídios do Estado", explicou.

Em tom de revolta, e visivelmente tristes com a morte de Alexandro Rodrigues , agentes penitenciários que conversaram com o Em Tempo acham ina dmissível que as visitas tenham continuado normalmente na tarde deste sábado, depois da morte do colega de trabalho.

"Você acha justo uma coisa dessa? Um pai de família foi assassinado dentro de um presídio da capital e os caras dizem que está tudo bem, quando não está. A dor vai ficar para a família que sofre bastante com esse tipo de situação", completou Edson.

Entenda o caso

O agente penitenciário morreu após dar entrada no Hospital e Pronto-Socorro Delphina Aziz, com uma faca cravada no pescoço. A vítima foi golpeada com a arma branca por um preso do regime fechado do Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj). A informação sobre a morte do agente foi confirmada pelo Instituto Médico Legal (IML).

O corpo da vítima foi enviado para o necrotério da unidade hospitalar e removido por funcionários do IML. O tenente Dutra, da Força Tática, confirmou mais cedo ao Em Tempo, que houve um tumulto na unidade prisional após a divulgação do caso.

Nota

Conforme a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), o incidente ocorreu durante o horário de visita aos internos do pavilhão 3 do Complexo Penitenciário. Conforme apurado pelas imagens do circuito integrado, Alexandro foi rendido por um interno antes de fechar o portão de acesso à área de convivência e, em seguida, recebeu as estocadas.

O crime teria sido praticado em retaliação aos procedimentos de revistas dos visitantes, uma vez que, nas últimas semanas, diversos materiais ilícitos foram apreendidos no Compaj.

A Seap informa que 12 internos suspeitos de participação no crime foram encaminhados ao 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para que os fatos sejam apurados. Por medida de segurança, a Seap reforçou o monitoramento dentro do presídio e também suspendeu a visitação aos presos deste domingo (2).

Leia mais:

Suspeito de matar policial do Exército é solto em audiência, diz SSP

10 jovens são apreendidos por homicídios, estupros e roubos em Manaus