Amazonas tem a terceira maior taxa de grávidas com HIV do país

Manaus - De 2000 até junho deste ano, o Amazonas registrou 3.164 casos de grávidas infectadas com o vírus do HIV, ocupando o terceiro lugar no ranking nacional. O maior número de casos está em pessoas com a faixa etária entre 20 e 24 anos. Os dados são do novo Boletim Epidemiológico HIV Aids, divulgado na última terça-feira (27), em Brasília.

No Brasil, no mesmo período, foram notificadas 116.292 gestantes infectadas com HIV. Verificou-se que 38,6%% das gestantes eram residentes da região Sudeste, seguida pelas regiões Sul (30,4%), Nordeste (17,2%), Norte (8,0%) e Centro-Oeste (5,8%).

Conforme os dados do boletim, no período analisado, a maior taxa registrada no Amazonas foi em 2013, com um total 303 casos. Já em 2017, Manaus aparece entre as setes capitais do país que apresentaram taxa de detecção de HIV em gestantes superior à média nacional em 2017: Rio Grande do Sul (9,5 casos/mil nascidos vivos), Santa Catarina (5,2), Amazonas (3,9), Pará (3,4), Alagoas (3,2), Mato Grosso do Sul (3,2) e Paraná (2,9).

Segundo o Ministério da Saúde, a taxa de detecção de gestantes com HIV no Brasil vem apresentando uma pequena tendência de aumento nos últimos anos, em grande parte devida ao grande incremento de testes rápidos distribuídos pela Rede Cegonha.

Desde sua implementação no SUS, em 2012, foram distribuídos 17.062.770 testes rápidos (exclusivamente para a Rede Cegonha, até outubro de 2018), 36,4% do total de testes rápidos distribuídos no país.

Em um período de dez anos, houve um aumento de 21,7% na taxa de detecção de HIV em gestantes: em 2007, a taxa observada foi de 2,3 casos/mil nascidos vivos e, em 2017, passou para 2,8/mil nascidos vivos.

A tendência de aumento também é verificada em todas as regiões do Brasil, exceto na região Sudeste, em que se nota tendência linear e variações pouco expressivas ao longo da série histórica. As regiões Norte e Nordeste foram as que apresentaram maiores incrementos na taxa, de 118,5% e 87,5% respectivamente, nos últimos dez anos.

Em toda a série histórica, a região Sul apresentou as maiores taxas de detecção no país. Em 2017, a taxa observada nessa região foi de 5,8 casos/mil nascidos vivos, mais de duas vezes superior à taxa nacional. Nesse período, o Amazonas registrou 299 casos.

Escolaridade

Foi observada que a maioria das gestantes infectadas com HIV possui da 5ª à 8ª série incompleta, representando 36,8%. A proporção de mulheres com nível médio completo vem apresentando tendência acentuada de aumento, tendo passado de 7,8% em 2007 para 25,7% em 2017.

Enquanto isso, a faixa etária mais prevalente em toda a série, com escolaridade da 5ª à 8ª série incompleta, segue em declínio: em 2007, a proporção era de 39,1%, e em 2017, foi de 27,3%.

Quanto à raça/cor da pele autodeclarada, há um predomínio de casos entre mulheres pardas, seguidas de brancas; em 2017, estas representaram 48,5% e 36,3% dos casos, respectivamente.

As gestantes pretas corresponderam a 14,0% nesse mesmo ano. Mesmo em tendência constante de queda, a proporção de gestantes brancas era superior à de pardas de 2000 a 2012. Em contrapartida, a tendência entre as mulheres pardas vem crescendo desde o início da série, as quais em 2012 se tornaram a maioria dos casos no país.

Testes rápidos

De acordo com a médica Dessana Chehuan, coordenadora estadual de IST/Aids e Hepatites Virais do Amazonas, o crescente número de casos têm relação direta com o aumento da oferta de testes rápidos na rede pública do estado.

“Devido à implantação de políticas de saúde que intensificaram a aplicação de testes rápidos, podemos diagnosticar e iniciar o tratamento de pessoas que até então não sabiam que possuíam o vírus HIV, o que acabou gerando um aumento no número de casos notificados”, destacou.

Durante o pré-natal, a gestante deve fazer o exame de sangue que detecta doenças sexualmente transmissíveis, como o HIV. O Ministério da Saúde recomenda que o teste seja feito já na primeira consulta e no terceiro trimestre da gravidez. O diagnóstico também pode ser feito durante o parto, mas isso só deve ocorrer em casos extremos, quando a mulher não teve acesso ao pré-natal.

Para evitar a transmissão durante a gravidez e parto, a gestante deve dar início ao tratamento com medicamentos antirretrovirais indicados pelo médico. Os remédios são ingeridos diariamente e combatem o vírus. Infelizmente, não é possível eliminá-lo totalmente do organismo e curar a doença. Mas sua quantidade pode ser reduzida a ponto de não prejudicar o funcionamento do sistema imunológico. Quando isso acontece, o paciente chegou à “carga indetectável” — o que também significa que as chances de transmissão do HIV serão muito menores.

A mulher soropositiva (portadora do HIV) que não recebe o tratamento adequado durante a gestação tem 25% de chance de transmitir o vírus durante a gravidez ou parto. Quando ela segue as recomendações do médico e ingere os remédios, as chances caem para menos de 1%, segundo o Ministério da Saúde.

Dados de HIV na população geral

Ao todo, 19.781 casos de HIV foram registrados em geral no Amazonas de 200 a outubro de 2018.

