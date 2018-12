Médico Chao Lung Wen fará palestra no Teatro do Século

Chao Lung Wen é medico formado pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo | Foto: Divulgação





Manaus - A Universidade do Estado do Amazonas (UEA), em parceria com o Centro Educacional Século, apresenta na segunda-feira (3), às 19h30, a palestra “Educação no século XXI: tecnologias exponenciais para a educação de qualidade e para o ensino da saúde”. Para proferir a palestra, virá a Manaus o médico Chao Lung Wen, coordenador do Núcleo de Telemedicina e Telessaúde do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP).



O evento é gratuito e voltado para acadêmicos, professores e profissionais das áreas de Medicina e Odontologia e para todos aqueles que se interessam pelos estudos e reflexões a respeito de como a tecnologia tem modificado a atuação dos profissionais da saúde e nos mercados de trabalho onde eles atuam.

A programação será realizada no Teatro Século, com disponibilidade de estacionamento para os participantes sem cobrança de taxas. A programação também contará com uma apresentação artística do maestro Paulo Marinho e da cantora soprano do coral do Amazonas e solista dos festivais de ópera Dhaijana Nobre.

Em entrevista ao portal Saúde, Chao Lung Wen afirma que as novas tecnologias irão revolucionar a relação entre médico e paciente. “Entre 2020 e 2030, teremos a década da saúde personalizada e conectada”, visualiza o professor.

Wen acredita que, nos próximos dois anos, irão crescer bastante os serviços de tele-homecare, monitoramento e avaliação de pacientes em suas próprias residências. O especialista afirma, aliás, que o Brasil não fica atrás em termos de inovação tecnológica. “O que nos falta é a organização do serviço. É preciso que as operadoras e o Ministério da Saúde comecem a fazer isso de forma efetiva”, analisa Wen.

A telemedicina encurta tempos e distâncias, permitindo que boa parte das consultas e tratamentos seja feita na casa do paciente. “Hoje, de todos os recursos que o médico usa para fazer uma avaliação, mais de 15 equipamentos já são conectáveis em um smartphone, até mesmo o ultrassom”, conta Wen. “E não falamos de coisas caríssimas. Felizmente, dispositivos e programas estão ficando mais baratos”, destaca o educador.

Para o professor, além dos investimentos em tecnologia, é preciso progredir também em algo muito mais básico: a educação sobre saúde no país. “Nosso maior gargalo não é a tecnologia, mas usá-la de forma eficiente”, reforça Chao Wen.

Por um lado, falta treinamento para que os médicos conheçam e façam bom uso dos métodos e possibilidades que se abrem com o meio tecnológico. Por outro, a própria sociedade ainda carece de conhecimentos sobre cuidados básicos.

Perfil

Chao Lung Wen é médico formado pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP), possui doutorado pelo Departamento de Patologia da FMUSP, Disciplina Informática Médica e Livre Docência pela Disciplina da Telemedicina. Atualmente é professor da FMUSP e chefe da disciplina de Telemedicina, Médico III do Laboratório de Investigação Médica do HC- FMUSP e líder do grupo de pesquisa da USP em Telemedicina e Telessaúde no diretório de pesquisa do CNPq/MCT.

