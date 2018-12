Rodoviários descartam greve nesta segunda após acordo com Sinetram

Manaus - O Sindicato dos Trabalhadores do Transporte Rodoviário de Manaus (STTRM) descartou a possibilidade de uma nova greve da categoria ser instaurada nesta segunda-feira (3), que reivindicaria o pagamento do 13° salário e a volta do plano de saúde para os rodoviários. A informação foi confirmada pelo secretário-geral do sindicato da categoria, Élcio Campos.



"Até onde eu sei, não há nada certo para que aconteça tanto a greve, como a paralisação. Havia, sim, uma ameaça de paralisação nesta segunda-feira, por conta da situação do plano de saúde. Não há nada certo, por enquanto", afirmou Campos.

Uma fonte ligada à diretoria do sindicato também foi consultada pela reportagem. Segundo ela, a notícia de paralisação ou greve na segunda-feira está descartada. No entanto, a fonte afirmou que a greve está legalizada, mas que um novo movimento paredista não deve acontecer nos próximos sete ou oito dias.

"Nós tivemos uma reunião com os empresários e o Sinetram, e fomos notificados que não havia possibilidade de o 13° ser pago em duas parcelas. No entanto, eles nos disseram que vai ser pago em uma parcela só no dia 20 de dezembro. Com isso, não tem como ter greve, já que nós recebemos esse aviso. Mas a greve está legalizada, e pode acontecer a qualquer momento", completou.

A reportagem tentou contato com o presidente do STTRM, Givancir Oliveira, pelo telefone (92) 9 9505-xxxx, mas as ligações não foram atendidas. Por meio de nota, a assessoria de comunicação do Sinetram informou que está em negociações com a categoria, "e tem esperança que o acordo para o pagamento do 13° seja fechado ainda nesta semana".

Histórico

A ameaça de greve dos rodoviários veio após uma paralisação no dia 21 de novembro. Por cerca de uma hora, os trabalhadores do transporte coletivo cruzaram os braços no Terminal de Integração 1, localizado na avenida Constantino Nery, em Presidente Vargas. A pauta era justamente o pagamento do 13° salário.

