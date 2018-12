Agentes do AM deixam presídios em protesto à morte de colega no Compaj

Manaus - Funcionários do sistema penitenciário do Amazonas protestaram na manhã deste domingo (2) em repúdio à morte violenta do agente Alessandro Rodrigues, de 36 anos, morto por presidiários durante o serviço no sábado (1º) . O trânsito foi prejudicado em diversos momentos, na avenida Noel Nutels, Zona Norte, local próximo onde ocorreu o velório.

Agentes penitenciários e funcionários da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) estiveram no local junto aos familiares da vítima. Os profissionais ameaçam fazer uma greve geral da categoria.

O presidente da Comissão de Negociação de Agentes Penitenciários, Edson da Costa, confirmou a paralisação temporária. Todos os agentes, segundo ele, saíram do quilômetro 8 da rodovia federal BR-174 - ramal onde se encontram seis dos sete presídios no Estado - nas primeiras horas de hoje.

"Não tem ninguém nas unidades prisionais. Apenas os policiais militares. Todos se sensibilizaram pela morte do colega em ato de protesto por condições dignas de trabalho", falou.

A visitação nas unidades foi suspensa neste domingo pela Seap. A comissão que é braço direito do sindicato da categoria, conforme Costa, decidirá em reunião se vai adotar mais dias de paralisação ao longo da semana.

Em paralelo à manifestação no local do velório de Alessandro, a categoria se dividiu em dois grupos. Cerca de 400 agentes se reuniram nas proximidades da barreira da cidade, em um posto de gasolina.

Ao Em Tempo , o presidente da comissão desabafou pedindo mais respeito da administração pública e condições mínimas de segurança para trabalhar. "Isso já era previsto. São muitos presos para poucos agentes. Nos sentimos constantemente ameaçados", detalhou.

O deputado federal eleito Capitão Alberto Neto (PRB) marcou presença na cerimônia fúnebre e opinou que o sistema prisional amazonense precisa ser inteiramente repensado. "É inadmissível que o interno continue sua vida criminosa dentro da cadeia. Ele deve pagar uma pena instituída a ele e não comandar as celas", falou.

Um outro agente entrevistado pela reportagem, que preferiu não ser identificado, disse que os internos do Compaj premeditavam a morte do diretor-presidente da unidade prisional, contudo não conseguiram executar o plano. A morte de Alessandro seria uma alternativa a esse esquema. As informações não foram oficialmente confirmadas pelas autoridades.

No sábado (1º), poucas horas depois do homicídio, vários áudios de pessoas se identificando como agentes prisionais circularam nas redes sociais. Eles afirmavam que não haveria visitação em nenhum presídio devido à paralisação deles.

Família pede justiça

Parentes e conhecidos estiveram no velório e manifestaram atos de indignação. A esposa e os filhos, ambos menores de idade, disseram estar abalados emocionalmente. O irmão da vítima, Raimundo Galvão, revelou não ser surpresa a morte do agente, considerando todas as vezes em que ele reclamou da insegurança vivida no trabalho.

"Ele sempre nos contava relatos que mostravam essa falta de proteção aos agentes. Precisou uma tragédia dessa acontecer para despertar uma atenção maior. Agora, esperamos das investigações policiais uma providência à altura do caso que resolva essa questão", comentou.

Em contraponto, a Seap desmentiu a paralisação dos agentes penitenciários e negou qualquer tipo de greve deflagrada. "Uma parte dos agentes se deslocaram ao velório do agente morto e foram substituídos por agentes da coordenação do sistema interno. Logo após, eles retornaram às atividades", apontou a assessoria.

A reportagem tentou contato com a assessoria da empresa que gere os presídios, mas não obteve retorno. Sobre as investigações do crime, 12 internos foram transferidos ao 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP) suspeitos de envolvimento no homicídio de Alessandro. A Seap ainda não divulgou os nomes ou fotos dos internos.

