Com mais de 50 mil inscritos, PSC da Ufam acontece neste domingo (2)

Manaus - As provas do Processo Seletivo Contínuo da Universidade Federal do Amazonas (PSC/Ufam) aconteceram sem quaisquer intercorrências na manhã deste domingo (2). Mais de 50 mil estudantes do Ensino Médio compareceram às escolas estaduais de Manaus e em campus da Ufam no interior do Amazonas para prestar o exame, que é uma das três formas de acesso à universidade.

No interior do Amazonas, as provas foram aplicadas nos municípios de Benjamin Constant, Humaitá, Itacoatiara e Parintins. Segundo dados da universidade federal, foram 37.373 candidatos inscritos na capital e 12.979 no interior do Amazonas. Desse total, o maior número de inscritos foi para a primeira etapa do processo, para os estudantes do 1° ano do Ensino Médio: 22 mil.

Gabriela Tomé, de 18 anos, fez a terceira etapa e prestou o PSC para o curso de arquitetura | Foto: Lucas Vítor Sena/EM TEMPO

Já para a terceira etapa, para estudantes do 3° ano do Ensino Médio, foram mais de 12 mil inscritos. A estudante Gabriela Tomé, de 18 anos, foi uma das candidatas que fez a prova na terceira etapa. Para ela, que tenta uma vaga no curso de arquitetura e urbanismo, a prova este ano foi mais fácil e mais tranquila do que nos anos anteriores.



"O tema da redação, inclusive, foi muito e bastante acessível para todos os candidatos. Apesar de ser um tema que acredito que ninguém treinou, foi tranquilo para desenvolver", diz ela.

Neste ano, a redação teve como tema "Medicina Paliativa e seus efeitos". Para o estudante Cristian Batista, de 18 anos, a prova também foi mais fácil do que nos anos anteriores. Ele tenta uma vaga no curso de engenharia mecânica, e na visão dele, o tema da redação foi um pouco mais difícil para desenvolver. "A prova estava mais fácil, de fato, mas cada um tem a sua forma de resolver, né?", ressaltou.

Cristian Batista prestou o vestibular para o curso de engenharia mecânica | Foto: Lucas Vítor Sena/EM TEMPO

O gabarito definitivo das três provas será divulgado no dia 11 de dezembro. Os resultados e a lista de classificados, juntamente com o edital de matrícula serão disponibilizado no site da Comissão Permanente de Concursos da Ufam (Compec) no dia 07 de janeiro de 2019.



