A importância do acompanhamento psicológico para pacientes com HIV

Manaus - O HIV ainda é muito estigmatizado nos dias de hoje, apesar de todo o avanço na medicina e os tratamentos que possibilitam uma longevidade segura se o paciente diagnosticado com o vírus seguir todas as indicações médicas.

Pensando na delicadeza que é o momento do diagnóstico, que envolvem inúmeras emoções, o resultado é informado por um psicólogo ou um assistente social no Amazonas.

“Geralmente quem faz a comunicação é um psicólogo ou um assistente social e, assim que o resultado desse exame está pronto, eles fazem toda a abordagem psicológica explicando o que vai acontecer daquele momento em diante, juntamente de um profissional especializado que fará as orientações médicas necessárias”, explicou a enfermeira Evelyn Campelo, da Fundação de Medicina Tropical (FMT).

Segundo a representante da Coordenação Estadual de DST/Aids e Hepatites Virais, o paciente diagnosticado com HIV sai com um encaminhamento para uma unidade de saúde que tenham o Serviço de Atenção Especializada (SAE).

“O paciente pode fazer um tratamento multiprofissional com o suporte psicológico de acordo com a indicação do infectologista, caso ele entenda que aquela pessoa precise de um acompanhamento, ou se o próprio paciente solicitar ajuda. O atendimento psicológico ocorre na unidade que ele se tratará da doença”, disse Campelo.

Na FMT, as equipes de psicologia e de enfermagem fazem um encontro quinzenal com grupos de pacientes para discutir questões relacionadas ao HIV no dia a dia.

“Nos grupos de conversas discutimos a questão da qualidade de vida para desmistificar a ideia de que a pessoa que tem HIV vai morrer logo. Apesar de muito estigmatizado, nós sabemos que os tratamentos são extremamente eficazes. Vale lembrar que a adesão do paciente ao tratamento, quanto mais cedo for a descoberta da doença, mais cedo ele pode começar a se cuidar, posto que esta enfermidade não é uma sentença de morte”, finalizou a enfermeira.

O paciente com HIV sofre com o preconceito e por isso o acompanhamento da saúde mental é muito importante.

SAE

O acompanhamento das pessoas diagnosticadas com HIV na capital amazonense é feito no Serviço de Atenção Especializada (SAE). A principal referência na cidade para o tratamento dos pacientes é a FMT, que atende casos graves que necessitem de internação.

O atendimento pode ser feito também na Fundação Alfredo da Matta (Fuam), no bairro Cachoeirinha, Zona Sul, além das policlínicas Comte Telles, no bairro São José, Zona Leste; Dr. Antônio da Silva, no bairro Monte das Oliveiras, Zona Norte; e Dr. Antônio reis, no São Lázaro, Zona Sul.

Além destes locais, as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) Leonor de Freitas, no bairro Compensa, Zona Oeste, e Arthur Virgílio, no Amazonino Mendes, Zona Norte, também fazem atendimentos. No interior do Estado, os municípios de Parintins, Tabatinga, Tefé, Coari, Itacoatiara, Benjamin Constant e Maués possuem um SAE.

Dados

De janeiro a outubro de 2018 foram notificados 1568 novos casos de HIV, sendo 1.266 em Manaus. A incidência maior foi em pessoas de 20 a 34 anos, seguido pelas faixas etárias de 35 a 49 anos. Os casos estão crescendo também entre jovens e adolescentes com idade entre 15 e 19 anos de idade.

