Família no AM pede ajuda para livrar operário de cegueira total

Amazonas - A família do roçador Andretti Pereira, de 37 anos, procura ajuda financeira para custear o tratamento dele em Manaus. O homem ficou cego de um dos olhos, após sofrer um acidente de trabalho por descuido, em novembro deste ano.

Nesta segunda-feira (3), em entrevista ao Em Tempo, a mulher dele contou que atualmente o marido possui fungo nas córneas. O tratamento custa em torno de R$ 12 mil e, caso não seja realizado, o trabalhador corre o risco de perder totalmente a visão.

O incidente aconteceu após o agricultor acidentalmente ter areia jogada nos olhos, logo após retirar os óculos de proteção em um trabalho realizado na AM 010, km 138 estrada de Itacoatiara, com a roçadeira.

No momento, Andretti lavou os olhos, mas dias depois sentiu que havia algo de errado com a visão. Ao procurar o hospital da cidade, percebendo a gravidade do caso, os médicos o transferiram para o HPS 28 de Agosto, em Manaus.

A esposa conta que para custear os procedimentos médicos, que são particulares, familiares e amigos realizam feijoadas beneficentes e rifas, em prol do tratamento. Na rifa, há o sorteio de um celular Samsung J5 e também de uma cesta básica no valor de R$ 500. Os medicamentos estão em torno de R$ 800 ao mês.

A consulta médica e a cirurgia que serão feitas em um hospital particular, custa em torno de R$ 12 mil. A família e amigos fazem também uma " vaquinha " online para auxiliar o roçador.

Mais informações: 92 99194-8523 ou 92 99101-3342

