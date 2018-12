Acidente entre carro e moto deixa um ferido no São José 2

Manaus - Na manhã desta segunda-feira (3), um acidente de trânsito envolvendo um carro, modelo Ford Mondeo, e uma moto CG Titan, ocorrido na rua 27, bairro São José 2, zona Leste de Manaus, deixou o piloto da motocicleta com um ferimento na cabeça. As informações são do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Conforme uma testemunha, que possui um comércio próximo do ocorrido e não quis se identificar, no momento da chuva, os dois veículos estavam em alta velocidade e colidiram ao passarem pelo cruzamento. O condutor da moto caiu ao chão e bateu a cabeça.

O Samu foi acionado e prestou os primeiros atendimentos ao piloto, que não teve o nome divulgado. A vítima foi encaminhada ao Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio. O condutor do carro também ficou no local do acidente aguardando a assistência. O Manaustrans foi acionado para auxiliar com o tráfego no local.

