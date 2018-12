UEA divulga resultado do Vestibular e SIS na terça-feira (4)

A lista online dos aprovados também estará disponível, nesta terça-feira a partir das 12h, no site da UEA | Foto: Divulgação

Manaus - A lista com o resultado das provas do Vestibular e SIS da Universidade do Estado do Amazonas (UEA) será divulgada nesta terça-feira (4), a partir das 10h. O Coral Tubones recepcionará os futuros calouros, amigos e familiares na Reitora da UEA, localizada na Av. Djalma Batista 3578, Flores.

A lista online dos aprovados também estará disponível, somente a partir das 12h, no site da UEA: www.uea.edu.br nos links Vestibular e SIS.

O Edital de Matrícula Institucional para os cursos com início no segundo semestre de 2019 será divulgado no dia 25 de abril do ano que.

Vagas

Neste ano, 5.337 vagas estão sendo ofertadas pela UEA por meio do Vestibular e SIS, incluindo 264 vagas para alunos indígenas e 340 vagas para Pessoa com Deficiência (PcD). Para o Vestibular são oferecidas 3.199 vagas, sendo 1.178 vagas para a capital e 1.662 vagas para o interior, além de 138 vagas para indígenas e 221 para PCD.

O Edital do SIS dispõe de 2.138 vagas, sendo 785 vagas para a capital e 1.108 para o interior, além de 126 vagas para indígenas e 119 para PCD.

