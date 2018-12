Chuva forte deixa pontos de alagamento em Manaus

Manaus - A chuva forte que caiu na capital amazonense na tarde desta segunda-feira (3) deixou vários pontos alagados e até alguns estragos em várias zonas da cidade. Segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão de chuva para esta segunda-feira era de 50 milímetros.

Avenida Brasil, na altura do Santo Antônio, ficou totalmente alagada | Foto: Márcio Melo/EM TEMPO

Os alagamentos foram registrados em vários pontos da capital, como o boulevard Álvaro Maia, no bairro Praça 14, Zona Sul de Manaus, e a avenida Brasil, no bairro Santo Antônio, na Zona Oeste. A situação, no entanto, foi muito pior na comunidade da União, bairro Parque 10, Zona Centro-Sul, onde várias casas chegaram a ficar com o piso coberto de água.



O caso mais grave aconteceu no beco Greenville, na rua Pires de Carvalho, nas proximidades do Buritizal, localizado na comunidade. Segundo informações de uma moradora, a água que invadiu o beco chegou a pelo menos um metro de altura. As fotos e vídeos foram enviados por mensagem ao Facebook do EM TEMPO.

Previsão do Instituto Nacional de Meteorologia era que chovesse 50 milímetros nesta segunda-feira | Foto: Márcio Melo/EM TEMPO

Mesmo com os alagamentos registrados, a Defesa Civil Municipal informou que não possui nenhuma ocorrência registrada oficialmente pela Central 193. O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) também não chegou a registrar acidentes causados pela forte chuva.

Confira o vídeo da situação na comunidade da União

Casas ficaram totalmente alagadas na comunidade da União, no Parque 10 | Autor: Divulgação

