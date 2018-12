Após aviso de greve, Sinetram tenta negociar com rodoviários de Manaus

Manaus - O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Amazonas (Sinetram) informou ter recebido com "surpresa" a notificação de greve geral dos trabalhadores rodoviários para sexta-feira (7). O anúncio foi feito na tarde desta segunda-feira (3), pelo Sindicato dos Trabalhadores do Transporte Rodoviário de Manaus (STTRM).

De acordo com a nota enviada à equipe do EM TEMPO, no fim da tarde desta segunda, o Sinetram informou que está aberto ao diálogo com o Sindicato dos Rodoviários para tratar de qualquer assunto de interesse da categoria. "A greve deve ser o último recurso, pois o serviço é essencial e nossa maior preocupação é com a população", termina o posicionamento.

Entenda o caso

A greve dos trabalhadores do transporte coletivo deve acontecer a partir da meia-noite de sexta-feira (7). O comunicado, assinado pelo presidente da entidade, Givancir Oliveira, diz que os motivos, que levaram os trabalhadores a aprovarem a decisão de greve geral foram as constantes suspensões do plano de saúde, o qual tem causado transtornos tanto aos funcionários das empresas, como aos seus dependentes.

Sindicato patronal do transporte coletivo disse que está aberto a negociações com a categoria | Foto: Márcio Melo/EM TEMPO

"Estamos cumprindo a Lei de Greve, comunicando toda a sociedade manauara e usuários de transportes públicos, que os trabalhadores rodoviários entrarão em greve a partir das 0h do dia 7 de dezembro", diz o comunicado assinado por Givancir.



"Solução"

Na decisão, o sindicato ainda diz que informará ao Sindicato das Empresas de Transporte Rodoviário de Manaus (Sinetram) e às demais empresas para que a frota de transportes coletivos seja remanejada em 50% para operarem nos dias de paralisação.

"A greve é o único instrumento que os trabalhadores têm para obter êxito em seus pleitos. Estamos abertos para negociar nossa pauta de reivindicações até o último instante para evitar essa paralisação. Sem mais para o momento, renovamos as nossas considerações", diz a nota.

Leia mais:

Após negar paralisação, rodoviários de Manaus entram em greve geral

Rodoviários descartam greve nesta segunda após acordo com Sinetram