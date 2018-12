Apesar da redução de sarampo, Prefeitura reforça cartão de vacinação

Manaus - A Prefeitura de Manaus, está reforçando a orientação para que todas as pessoas apresentem o cartão de vacinação nas Unidades de Saúde. O objetivo é garantir que todo paciente tenha o cartão de vacina para certificar a imunização, especialmente contra o sarampo.

“Mesmo com a redução do número de novos casos suspeitos de sarampo a cada semana, o vírus continua circulando no município de Manaus e por isso é importante que todas as pessoas estejam vacinadas contra a doença. A vacina não é recomendada para crianças menores de seis meses e a única forma de proteger esse público é reforçar a cobertura vacinal da população em geral”, afirma o secretário municipal de Saúde, Marcelo Magaldi.

Dados

O 39º Informe Epidemiológico de Monitoramento de Casos de Sarampo, divulgado pela Semsa nesta segunda-feira, (03), aponta que Manaus registra, desde fevereiro, 7.966 casos confirmados da doença, 840 foram descartados após investigação e 22 casos ainda estão em investigação e aguardando o resultado laboratorial para confirmação ou descarte.

Do total de 7.966 casos confirmados, 26,1% estão na faixa etária de 20 a 29 anos, seguida da faixa etária de 15 a 19 anos (22,6%), menores de um ano (15,8%), de 30 a 49 anos (15%) e de 1 a 5 anos (10,8%).

Conforme a diretora do Departamento de Vigilância Ambiental e Epidemiológica (Devae/Semsa), Marinélia Ferreira, os dados mostram que as crianças de até cinco anos e jovens adultos de 15 a 29 anos continuam representando grupos mais suscetíveis ao sarampo.

“São pessoas que ainda não tomaram a vacina ou que não completaram o esquema vacinal contra a doença. Assim, é muito importante que todas as pessoas apresentem o cartão de vacina para avaliação de um profissional na Unidade de Saúde”, reforça Marinélia.

A vacina contra o sarampo está disponível em 183 salas de vacina para a faixa etária de seis meses a 49 anos, como recomendado pelo Ministério da Saúde.

Continua vigente a antecipação da dose de triplice viral, que imuniza contra sarampo, rubéola e caxumba, para crianças de seis a 11 meses, até que o surto de sarampo em Manaus seja declarado encerrado , assim como também a necessidade dessas crianças iniciarem o esquema de rotina preconizado a partir de 12 meses de idade (com intervalo mínimo de 30 dias da dose antecipada) e complementação do mesmo com a segunda dose, a ser realizada com a vacina tetra viral a partir dos 15 meses de idade.

A lista com as 183 salas de vacina do município de Manaus pode ser acessada no site da Semsa ( semsa.manaus.am.gov.br ).

