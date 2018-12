Papai Noel chega ao Uai Shopping São José, com campanha e sorteios

Manaus - A espera acabou e o Papai Noel já está no Uai Shopping São José, na Zona Leste, aguardando de braços abertos crianças e adultos para momentos de magia. O bom velhinho chegou na tarde desta segunda-feira (3), acompanhado de diversos personagens animados e trazendo novidades para o centro de compras. Entre elas está uma campanha solidária que vai sortear 26 prêmios.

O bom velhinho chegou por volta das 16h, dando continuidade a uma longa programação que já havia começado às 14h, com a chegada de personagens como a princesa Elza do desenho 'Frozen', o biscoito, a bailarina, a Noelete e a banda de fanfarra.

As atrações seguiram até às 20h com música ao vivo com a cantora Célia Moreno. Ainda teve show musical com o grupo Madrigal Adorai e sessão se fotos com Noel e companhia.

Atividades

As crianças que foram conferir a chegada do bom velhinho tiveram a oportunidade de fazer pinturas no rosto gratuitamente e tirar uma foto em seguida. A maquiagem especial era especial e única para esta segunda-feira (3).

O Papai Noel permanecerá no Uai Shopping São José todos os dias, atendendo as crianças e adultos, das 14h às 20h, até o próximo dia 23, quando encerra sua participação.

Atrações

Outras atrações do Uai Shopping São José para este Natal ficam por conta do túnel do tempo, completamente confeccionado a luzes, que cria um cenário perfeito para lindas fotos.

A estrutura está montada na praça de alimentação do centro de compras, no mesmo local onde Papai Noel e sua turma recebem os visitantes.

Natal Solidário

O cliente também pode ganhar prêmios participando da campanha “Natal Solidário SSJ – Nesse Natal ganhe e doe felicidade”. Para participar basta realizar uma compra de R$ 150 ou mais e doar 1 kg de alimento não perecível.

A cada compra os clientes podem trocar as notas fiscais no balcão de troca, onde também o cliente pode consultar o regulamento da campanha.

Para compras de segunda a sábado, a troca é feita das 10h às 20h e nas compras nos domingos e feriados, a troca é de 12h às 20h.

Sorteio

A Campanha já está valendo desde segunda e segue até o próximo dia 23, quando acontece o sorteio, às 17h na praça de alimentação do shopping. O anuncio dos vencedores será feito pelo locutor da rádio nativa Daniel Lobinho.

Leia mais:

Amazonas Shopping prepara Parada de Natal para receber Papai Noel

Prefeitura realiza curso de Arranjos Natalinos para público feminino