Prêmio amazonense de publicidade e marketing movimenta agências no AM

Manaus - A 8ª edição do Prêmio amazonense de publicidade e marketing movimentou na noite desta terça-feira (5) diversas agências da capital amazonense. Empresários se reuniram no salão de eventos do Studio 5, localizado na avenida Rodrigo Otávio, no Distrito Industrial, na Zona Sul de Manaus, desde às 20h para receberem prêmios durante toda a noite de evento, que premiou a agência Inovape como agência do ano de 2018.

Os sócios Felipe Nogueira e Antônio Araújo comemoraram o título com toda a equipe, que estava presente no evento e animou a noite. O fundador da empresa, Felipe disse que é uma conquista trabalhada, na base do suor de todos os funcionários que diariamente trabalham para manter o alto nível de qualidade ofertado pela empresa aos clientes.

Antônio Araújo e Felipe Nogueira | Foto: Marcely Gomes / Em Tempo

"Os nossos clientes acreditam na gente, depois de oito anos de mercado, nós estamos aqui ganhando como agência do ano. Nos quatro últimos anos, ainda fomos premiados na categoria de melhor campanha publicitária, que mostra o quanto nosso trabalho vale a pena e é de qualidade inconfundível", disse Felipe.

Para Antônio a palavra da noite de evento é gratidão. Segundo ele o trabalho duro de toda a equipe só traz resultados positivos como os prêmios recebidos ao longo de toda a festa. "Prêmios como esse fazem os nossos funcionários acreditarem ainda mais na nossa marca, faz eles vestirem a camisa da empresa, e lutar pelos nossos ideais, mostrando que somos, de fato, uma família", explicou o sócio-proprietário da Inovape.

Reitor da Uninorte, Breno Schumaher | Foto: Marcely Gomes / Em Tempo

O reitor do Centro Universitário do Norte (Uninorte), Breno Schumaher falou que se sente muito honrado com o prêmio tendo a certeza de que está levando educação de qualidade para os alunos da universidade. "Estou muito feliz, me sentindo muito horando, pelo oitavo ano consecutivo a Uninorte recebe esse prêmio e isso vem só coroar o trabalho excelente que é feito por todos os nossos profissionais", salientou Breno.

Afrânio Soares, coordenador do evento | Foto: Marcely Gomes / Em Tempo

Coordenação

Para um dos coordenadores da premiação, Afrânio Soares, a oitava edição do prêmio mostra a qualidade das agências que se inscreveram. "Nós premiamos as melhores agências da cidade de Manaus. Esse é o prêmio mais importante que existe no marketing e propaganda da região norte", explicou Soares.





