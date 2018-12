Justiça leiloa bens de acusados na Maus Caminhos avaliados em R$2,2 mi

Manaus - A Justiça Federal publicou três editais de leilão para a venda de bens apreendidos em posse de acusados nas investigações da Operação Maus Caminhos. Os lances podem ser realizados no próximo dia 14 de dezembro, de 10h às 11h, no auditório da Justiça Federal no Amazonas, Av. André Araújo, Zona Centro-Sul.

Ao todo, serão disponibilizados 23 itens entre carros de luxo e lanchas avaliados em R$ 2,23 milhões. Segundo os editais, os interessados devem comparecer presencialmente ao local portando documentos pessoais, talão de cheques e comprovante de residência.

A Justiça não divulgou os nomes dos antigos donos dos itens.

Também está disponível a participação do leilão pela internet, no site da organizadora do leilão . Os participantes que preferirem essa opção devem fazer cadastramento prévio em até 24h de antecedência ao começo do leilão, além de enviar os documentos solicitados.

Os arrematantes deverão fazer o depósito judicial no prazo de 24 horas após o encerramento do leilão. O item quatro nos editais explica em mais detalhes essa regra, conforme a Justiça indicou. Tanto o leilão presencial quando o online serão simultâneos.

Confira na íntegra os editais de leilão:

Edital de Leilão e Intimação nº 06/2018

Edital de Leilão e Intimação nº 07/2018

Edital de Leilão e Intimação nº 08/2018

*Com informações da assessoria

Leia mais

Maus Caminhos: MPF pede bloqueio de quase de R$ 32 milhões em ações

Polícia Federal deflagra nova operação contra desvios na saúde do AM