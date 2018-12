Colisão entre carro e caminhão deixa dois homens feridos em Manaus

Manaus - Dois homens ficaram feridos em um grave acidente de trânsito, na tarde desta quarta-feira (5). As vítimas de 61 e 50 anos eram o motorista e o passageiro, respectivamente, de um carro modelo Celta, que colidiu contra o contêiner. O caso ocorreu por volta das 13h, n a avenida Solimões, Distrito Industrial, Zona Leste de Manaus.

O Departamento de Polícia-Técnico Cientifica (DPTC) fez a pericia no local e apurou as circunstância do acidente. Conforme policiais militares da 25ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), as vítimas tiveram apenas ferimentos leves.

O tenente Roger informou que o passageiro e o motorista saíram por conta própria do veículo e foram atendidos conscientes pelo Samu.

"Eles receberam o atendimento médico no local do acidente e estão aguardando o trabalho da pericia. Isso foi um milagre devido o impacto e as condições que o carro deles ficou", disse o policial.

Agentes do Manaustrans foram acionados para controlar o tráfego de veículos no local do acidente e auxiliar na retirada dos veículos da via.

