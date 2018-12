Programa Mais Saúde Manaus qualifica 68 profissionais da área no AM

Manaus - Emocionado com a recém inauguração da Escola de Saúde Pública (Esap), o prefeito de Manaus Arhur Virgílio Neto esteve reunido com 68 bolsistas selecionados para o Programa Saúde Manaus. O encontro aconteceu nesta quarta-feira (5), no auditório da Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Socioeducacional (Espi), Zona Centro-Sul de Manaus.

Desenvolvido em parceria com a Universidade Estadual do Amazonas (UEA), esse é o primeiro projeto ofertado com o objetivo de qualificar profissionais da saúde para que retornem ainda mais capacitados ao atendimento na rede de saúde municipal. O curso será realizado pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), por meio da Escola de Saúde Pública (Esap).

O prefeito não escondeu a emoção ao discursar sobre a criação da Esap, bem como a promoção de novas oportunidades de qualificação profissional no cenário da saúde municipal.

"Criar uma escola de saúde pública para assistir de forma mais efetiva os profissionais locais é um investimento que a longo prazo nos dará retorno coletivo. É dentro dos hospitais e das Unidades Básicas de Saúde (UBS) que esse reflexo será percebido. Hoje é um dia histórico onde o sentimento de coletivismo me emociona", destacou Arthur Virgílio Neto com lágrimas nos olhos.

Segundo a Semsa, cerca de 68 profissionais do ramo serão assistidos pelo programa, que na primeira fase será desenvolvido com ênfase na Estratégia Saúde da Família.

