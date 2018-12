58 kg de bacalhau são apreendidos em supermercado de Manaus

Manaus - A fiscalização do Programa Estadual de Proteção e Orientação ao Consumidor (Procon-AM) realizou fiscalizações em supermercados, nesta quarta-feira (05). A operação resultou na autuação do supermercado, localizado da avenida Pedro Teixeira, no bairro Dom Pedro, zona centro-oeste de Manaus, pela venda de 58 kg de bacalhau sem as condições mínimas de conservação.

A ação atendeu a denúncia recebida pelo órgão de que o estabelecimento estaria comercializando produtos vencidos, entretanto, não foi constatada a ocorrência. Após verificação de rotina em todos os setores da loja, os fiscais identificaram a irregularidade.

| Foto: Divulgação*

Segundo o fiscal do Procon/AM, Matheus Bustos, o produto estava exposto em um dos corredores do supermercado, sem obedecer às condições mínimas de conservação. “Apesar do produto estar ainda dentro do prazo de validade, os itens estavam expostos sem refrigeração há vários dias, descumprindo o que o próprio fornecedor determina para armazenamento, que é de refrigeração entre 0º e 5º C. Lavramos os autos e efetuamos o recolhimento e inutilização dos produtos, pelo risco que oferecem à saúde do consumidor”, explicou Matheus.

A fiscalização nos supermercados é realizada diariamente de forma rotineira em todas as áreas da capital. Para denúncias, o Procon Amazonas disponibiliza o telefones 0800 092 1512, o e-mail fiscalizacaoprocon@procon.am.gov.br e o WhatsApp (92) 9 9271-5519.

*Com informações da Assessoria

Leia mais:

Programa Mais Saúde Manaus qualifica 68 profissionais da área no AM

6 estabelecimentos são autuados no centro por poluição sonora