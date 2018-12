Buraco em rua do bairro Compensa dificulta trânsito de veículos

Buraco interfere no trânsito de veículos e prejudica a vida dos moradores do local | Foto: Divulgação

Manaus - Um buraco tem tirado a paciência de moradores e motoristas que trafegam na rua da Indústria, no bairro Compensa, Zona Oeste de Manaus. O encanamento teria estourado no último domingo (2), e em menos de uma semana o buraco está maior e a situação só piora com o intenso tráfego de veículos.

De acordo com um morador, que prefere não se identificar, a rua não é uma via principal, mas fica próximo ao Ipase, onde há uma grande fluxo de veículos e os motoristas utilizam a rua como rota de fuga do trânsito que se forma na avenida Brasil, no bairro Compensa.

"No domingo, começou a sair água pela rua e de repente começou a formar o buraco. Nossa rua não é tão larga, mas ela fica bem movimentada no período da tarde, pois os motoristas aproveitam a via para fugir do trânsito de outras avenidas próximas. Nesses poucos dias, com a chuva e o grande fluxo de veículos, o buraco está ficando maior", explicou o morador.

Questionado acerca de solicitações de reparo junto à concessionária Águas de Manaus, o morador informou que ele e os vizinhos já ligaram para a empresa. Segundo ele, houve apenas a promessa de que uma equipe seria encaminhada para verificar a situação, mas até o fim da tarde desta quinta-feira (6), ninguém da concessionária havia ido ao local", disse.

De acordo com a assessoria da Águas de Manaus, uma equipe irá até o local ainda nesta quinta, para verificar a situação. Segundo a empresa, não há registro de nenhuma ligação para a área solicitando reparos.

