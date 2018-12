Greve dos rodoviários prevista para sexta é suspensa em Manaus

Manaus - A greve do transporte coletivo prevista para ocorrer nesta sexta-feira (7), está suspensa. A decisão foi divulgada após mais de três horas de reunião entre rodoviários e empresários. As negociações ocorreram na sede do Ministério Público do Trabalho (MPT), na avenida Djalma Batista, Zona Centro-Sul de Manaus.

O diretor jurídico do Sinetram, advogado Fernando Borges informou que uma nova reunião está marcada para o dia 13 de dezembro.

Mais informações em instantes.

