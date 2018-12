Bairro Santo Antônio entra no clima do espírito natalino

Manaus - A magia do ‘Natal do Abraço’ invadiu a Minivila Olímpica do Santo Antônio, zona Oeste de Manaus, nesta quinta-feira (6), à noite. O evento reuniu crianças, jovens e adultos que celebraram a chegada do espirito natalino com apresentações de corais e encenações que emocionaram o público presente.

Idealizado pela presidente do Fundo Manaus Solidária, a primeira-dama Elisabeth Valeiko Ribeiro, o Natal do Abraço trabalha o Natal em seu sentido mais amplo, incentivando o amor, o perdão, a generosidade e os atos de bondade entre a população.

O evento contou com a turma do Parque Cidade da Criança | Foto: Divulgação

Entre as apresentações, o evento contou com a turma do Parque Cidade da Criança, gerenciado pela Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer (Semjel), que comandou a programação cultural com músicas natalinas e com o espetáculo “Natal do Abraço – a Magia Continua”.

Houve também apresentações do coral infantil do Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) Madre Elisia e do grupo “Renovação”, do Centro de Referência da Assistência Social (Cras) Compensa 2.

O secretário-chefe da Casa Civil, Arthur Bisneto, prestigiou a programação e reforçou o compromisso que a Prefeitura de Manaus tem com a população, por meio do trabalho realizado diariamente pelo prefeito Arthur Virgílio Neto e sua equipe.

| Foto: Divulgação

“Hoje, nós temos árvores de natal por diversas zonas da cidade, antes era somente na Ponta Negra. Hoje, a prefeitura busca levar cidadania à população e, em um mês como este, levar reflexão, bons pensamentos e desejos de sorte para 2019, que será muito melhor que todos esses últimos três anos, já que sofremos com a crise nacional. Porém, andamos de pé, e o próximo ano será de muitas obras e continuaremos fazendo o nosso melhor para dar qualidade de vida ao povo de Manaus”, destacou.

Com a proposta de envolver a comunidade com o ‘Natal do Abraço’, a programação cultural contou com personagens que remetem à data especial e canções que emocionam o público. Para o secretário da Semjel, João Carlos, esse é o verdadeiro sentido da festa.

“Esse amor de natal nos traz essa reflexão sobre a vida, sobre o que é a união da família e esse pensamento sobre o novo ano que chega também. A nossa primeira-dama e presidente do Fundo Manaus Solidária, bem como o prefeito Arthur Virgílio Neto, têm esse entendimento de fazer com que a sociedade esteja junta conosco e, hoje, recebemos o natal com o coração aberto, além do entendimento, do respeito que temos uns com os outros”, declarou.

A enfermeira Nathalie Fonteles conta que sempre se emociona nessa época e diz que faz questão de explicar o verdadeiro sentido da festa natalina para suas filhas. “Essa época é muito importante para as crianças se socializarem e praticarem a solidariedade e eu sempre conto para meus filhos que natal representa o nascimento de Jesus, esperança e renovação, além do respeito”, explicou.

Espírito de Natal

O Natal do Abraço contempla o “Espírito de Natal” com a ornamentação da cidade, onde se pretende espalhar os sentimentos de solidariedade, amor, paz, generosidade, compaixão, além de boas energias por toda a capital.

A campanha de Natal da prefeitura traz ainda “Noites Felizes” com o propósito de espalhar o espírito natalino, por meio de uma intensa programação cultural com apresentação de corais, fanfarras e grupos musicais em diversas áreas da cidade. Todas as apresentações serão gratuitas e abertas ao público em geral. A campanha natalina contempla ainda o “Almoço Solidário”, que são almoços natalinos promovidos em áreas periféricas da cidade com pessoas reconhecidamente em situação de vulnerabilidade social.

