Muro de cemitério desmorona durante chuva em Manaus

Manaus - O muro do Cemitério São Francisco, localizada na rua Pedro de Souza, número 215, bairro Morro da Liberdade, na zona Sul da capital amazonense, desabou na manhã desta sexta-feira (7) durante a chuva forte.

De acordo com a Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp), ninguém ficou ferido. O deslizamento de terra e o desmoronamento do muro ocorreram nas primeiras horas da manhã, assim que a chuva ficou mais intensa. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) registrou cerca de 30 milímetros de chuva nesta sexta.

A diretoria do cemitério informou que carros não estavam estacionados ao redor do complexo e, portanto, não houve outros registros de danos materiais. O entulho foi retirado e a limpeza da área foi realizada pela Semulsp ainda até o início desta tarde.

Ainda segundo a pasta, o muro deverá ser reconstruído pela Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) assim que o período chuvoso acabar.

Chuva

A capital amazonense amanheceu chuvosa e algumas ruas e avenidas da cidade registraram lentidão no trânsito. A avenida Efigênio Salles, próximo ao Tribunal de Contas do Estado (TCE-AM), Zona Centro-Sul de Manaus, registrou até as 9h30 congestionamento no sentido Amazonas Shopping.

Segundo a Defesa Civil do Município (DCM) foi registrado às 11h uma ocorrência de risco de desabamento de muro, na rua 44 do conjunto Castelo Branco, bairro Parque Dez de Novembro, Zona Centro-Sul. Já durante a tarde, o órgão informou que há risco de desabamento de uma casa, na rua Ceita, também no Parque 10.

Leia mais

Cemitério do Amazonas inova em comodidade no 'Dia de Finados'

Dia de Finados aumenta em 90% a venda de flores artificiais, em Manaus