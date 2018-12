PM morre atropelado em Manaus e motorista vai à audiência de custódia

Soldado Kleber Ventilari | Foto: Divulgação

Manaus - O soldado Kleber Ricardo Gomes Ventilari, de 27 anos, lotado na 19ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), morreu, após ser atropelado por um carro, na madrugada deste sábado (8), na avenida Coronel Teixeira, bairro Santo Agostinho, Zona Oeste de Manaus. Um motorista com sinais de embriaguez ao volante foi preso pela Polícia Militar do Amazonas (PM-AM).

Segundo informações da PM, o soldado Kleber Ventiladi atendia uma ocorrência de acidente de trânsito acompanhado de outro colega de farda por volta das 4h30 da manhã, quando, ao atravessar a via para auxiliar um motorista envolvido em um outro acidente, o militar acabou sendo atropelado por um carro modelo Peugeot.

O motorista do carro que atropelou o PM, identificado como Thomé Matheus Jesus Torres, de 21 anos, estava em alta velocidade e não respeitou a sinalização de redução de velocidade, segundo informaram policiais militares. Por conta da imprudência, o soldado foi arremessado a alguns metros de distância do local da colisão. Segundo PMs, a vítima chegou a atingir, inclusive, fios de alta tensão. Kleber Ventilari morreu no local.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e atestou a morte. O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML), na Zona Norte da capital.

O motorista do Peugeot foi submetido a teste de bafômetro, que constatou 0,57 decigramas (dg) de álcool acima do permitido para dirigir. Por conta dos ferimentos, ele ainda foi levado ao Hospital e Pronto-Socorro (HPS) 28 de Agosto, na Zona Centro-Sul, e depois conduzido ao 19° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde está detido por homicídio culposo, quando não há intenção de matar.

Ao Em Tempo, a assistente social Simone Gomes, da PM-AM, disse que a corporação está prestando todo apoio necessário aos familiares do soldado, com auxílio psicológico e funeral. O velório deve acontecer na Funerária São Francisco, bairro Cachoeirinha, Zona Sul.

O presidente da Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar (ACS), sargento Igor Silva, que estava na unidade policial acompanhado de um advogado, confirmou ao Em Tempo que o motorista causador do acidente foi autuado por homicídio culposo. Silva ressalta que o condutor que atropelou o PM encontra-se detido e foi arbitrada uma fiança, de um valor não informado à reportagem.

"Estamos convocando os demais colegas da Polícia Militar para se fazerem presentes no Fórum, para que este motorista não fique impune. Já tivemos um sargento morto no trânsito neste ano, quando seguia para um velório. Neste caso, o motorista está respondendo em liberdade pelo crime. Nessa madrugada, outra perda de colega de farda. Esse 'motorista assassino', que matou o soldado Kleber Ventilari, não pode ser liberado pela Justiça", enfatizou.

Thomé Matheus será apresentado por volta das 14h em audiência de custódia no Fórum Ministro Henoch Reis, bairro São Francisco, Zona Sul. O veículo causador do acidente está apreendido no estacionamento do 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde o caso foi registrado.

Na unidade policial, a reportagem tentou contato contato com o motorista detido, porém não houve sucesso. O espaço fica aberto para que a defesa dele se pronuncie sobre as acusações.



