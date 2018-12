Avenida Cecília Meireles é recapeada e recebe serviços de paisagismo

Manaus - Para o período do inverno amazônico, a avenida Cecília Meireles que interliga os bairros Ponta Negra e Tarumã, ambos Zona Oeste, recebeu uma nova ponte, recapeamento asfáltico e serviços de paisagismo. As ações são encabeçadas pela Prefeitura na extensão do pacote de obras, anunciado no início deste ano.

São dois quilômetros de extensão de rua recapeada ligados à ponte com a implantação de aproximadamente dois mil mudas arbóreas. A vegetação é pertencente ao clima típico de Manaus e traz as características da área. O prefeito Arthur Virgílio Neto visitou o local e explicou o serviço da pasta municipal de obras no inverno.

“A gente valoriza o paisagismo da cidade e intensifica o plantio de árvores e plantas ornamentais. Esse é um trabalho que está deixando Manaus ainda mais verde e agradável. Agora, se a chuva não vem, a gente entra com asfalto e construção de calçadas”, comentou.

A ação também faz parte do programa "Ornamenta Manaus". O passeio público da avenida Cecília Meireles receberá 300 metros de jardinagem e plantação de grama. O trabalho se iniciou com a preparação do solo, o que inclui a retirada de entulhos, resíduos de concreto e asfalto.

Além disso, dois quilômetros de paisagismo serão feitos nas bordas das calçadas. Este ano mais de 60 mil mudas foram plantadas em zonas específicas da cidade para preservar o meio ambiente e ornamentar, dentro do processo de urbanização.

*Com informações da assessoria

Leia mais

Prefeitura certifica alunos do Projeto 'Defesa Civil na Escola'

Prefeito divulga obras para período chuvoso em visita ao Dom Pedro