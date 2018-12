Obra em praça no Centro será concluída na próxima semana, diz Arthur

Manaus - A nova praça Adalberto Vale, localizada no Centro Histórico da cidade, será entregue à população até o final da próxima semana. O prefeito Arthur Virgílio Neto visitou as obras na tarde deste sábado (8) e falou sobre a reestruturação do lugar.

O serviço faz parte da revitalização de pontos-chave dessa região de Manaus na intenção de conservar as memórias da época histórica Belle Époque. A Praça da Matriz, o Relógio Municipal e a Praça Tenreiro Aranha integram o pacote.

"É uma demonstração do que era a prática de ter espaços públicos para prosear no tempo do antigo Centro. Estamos cumprindo com o que prometemos, que é resgatar a memória cultural dos manauenses", ressaltou o prefeito.

Essa praça foi batizada com o nome do antigo empresário paulista que investiu em um hotel nas proximidades, fazendo parte da lista de personalidades da época de ouro. "Quero homenageá-lo, visto que a praça fica quase em frente ao antigo empreendimento dele", destacou Arthur.

Iluminação LED e serviços de paisagismo englobam o serviço | Foto: Nícolas Daniel Marreco/Em Tempo

A obra de infraestrutura pública foi aplicada com recursos do Governo Federal e engloba os serviços de paisagismo, iluminação LED e lateral de paralelepípedos formando o acabamento da calçada. Esse último detalhe, conforme Arthur, é em referência à capital de Portugal.

"Manaus sempre teve essa ligação com Lisboa. Esse trabalho está sendo feito inspirado nela, para melhor emoldurar a nossa cidade", completou. A reforma total do espaço conta com 30 servidores em operação com o asfaltamento das proximidades usando o processo de fresagem - raspagem do antigo asfalto - em substituição pelo Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ).

Obras públicas

A reportagem acompanhou os últimos dias os serviços de obras públicas em diversos trechos da capital com a aplicação de dragagem de igarapés e recapeamentos. Sobre o período chuvoso, o prefeito confirmou que está monitorando, com a ajuda da Defesa Civil, as áreas de risco e que ainda pretende concentrar serviços específicos para o escoamento correto de águas pluviais e fluviais.

Leia mais

Prefeito divulga obras para período chuvoso em visita ao Dom Pedro

Seguindo planos de obras, prefeito visita a Zona Norte de Manaus