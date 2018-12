Morre uma das vítimas do grave acidente na AM-070, em Iranduba

Manaus - Um homem, de 50 anos, morreu no SPA Joventina Dias, no bairro Compensa, Zona Oeste de Manaus, na tarde desta segunda-feira (10). Ele é uma das vítimas do grave acidente de trânsito que envolveu, um caminhão baú e três carros, no quilômetro 17 da rodovia AM-070, Manoel Urbano, em Iranduba.

A assessoria do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) informou que o acidente ocorreu por volta das 12h45 e envolveu quatro veículos, sendo um modelo Ford KA, duas picapes, uma modelo S10 e uma Saveiro, e um caminhão baú.



Ainda conforme a assessoria do CBMAM, a vítima fatal era o motorista do Ford KA e estava acompanhada da esposa. O homem foi socorrido ainda no local do acidente e apresentava os sinais vitais fracos. Ele foi retirado com ajuda de um equipamento imobilizador e transportado ao SPA Joventina.

Carro da vítima fatal ficou totalmente destruído após a colisão | Foto: divulgação





No caminho da unidade de saúde, a equipe médica realizou o procedimento de reanimação cardiopulmonar na vítima. Porém, o motorista chegou morto no pronto-socorro.

Conforme a equipe médica do SPA, a esposa dele e outro homem foram transferidos para o Hospital João Lúcio, na Zona Leste da capital amazonense. Não há informações sobre o estado de saúde das vítimas.

O caso

O acidente foi ocasionado após o motorista de um dos carros envolvidos parar na estrada para observar o caminhão que havia tombado na pista. O condutor do Ford Ka acabou batendo no veículo parado irregularmente e causou o engavetamento. O motorista do caminhão não ficou ferido.

Com a colisão entre os veículos, as vítimas do Ford KA ficaram presas nas ferragens e foram resgatadas pela equipe dos bombeiros.



