Repaginada: Bola do Produtor ganha Árvore de Natal, na Zona Leste

Manaus - Motoristas e pedestres que passam todos os dias na Bola do Produtor, na zona Leste de Manaus, ganharam no início da noite desta segunda-feira (10), uma rotatória totalmente revitalizada. Aproveitando o espírito natalino, houve também a iluminação de uma Árvore de Natal de 23 metros de altura.

As obras de revitalização fazem parte do Plano Obras de Verão, da prefeitura de Manaus, e de acordo com o o prefeito da cidade, Arthur Virgílio Neto, as mudanças realizadas no tráfego naquele local foi uma decisão tomada com a opinião de profissionais qualificados.

"Muita gente dizia que deveríamos construir uma passagem de nível, que um viaduto era a melhor opção, mas depois de muitos estudos decidimos por realizar as mudanças que estão em pleno funcionamento atualmente, e a revitalização se fez necessária para trazer um lugar totalmente trafegável para a população", explicou Neto.

Entrega da placa durante inauguração da rotatória revitalizada | Foto: Marcely Gomes/ Em Tempo

Segundo a primeira-dama da cidade e presidente do Fundo Manaus Solidária, Elizabeth Valeiko, como arquiteta, ela garante que a renovação da Bola do Produtor garante qualidade para o tráfego de pessoas no local e pede respeito e cuidado com a rotatória.

"Eu sou arquiteta e garanto que a repaginada realizada aqui na Bola do Produtor foi um projeto muito bem elaborado e que traz boas mudanças para a população. O pedido agora é que preservemos este espaço, que recebeu mudas de árvores e toda uma revitalização", finalizou Elizabeth.

Programação

Árvore de Natal foi acendida pelo prefeito de Manaus | Foto: Marcely Gomes/ Em Tempo

Após a participação da ação "Natal do Abraço" no shopping Phelippe Daou, para comemorar o aniversário de um ano de funcionamento do centro comercial, o prefeito de Manaus e a primeira-dama saíram do local e se dirigiram para a Bola do produtor, a pouco metros do local, andando com diversos populares.

Após a entrega da placa de inauguração da rotatória, houve a contagem regressiva para acender as luzes da Árvore de Natal. A responsabilidade de apresentar músicas natalinas ficou com o coral do Centro de Artes Aníbal Beça

Coral do Centro de Artes Aníbal Beça | Foto: Marcely Gomes/ Em Tempo

A bola recebeu o plantio de mais de 10 mil mudas ornamentais e 120 mudas de árvores da espécie pau-pretinho, que num futuro proporcionarão beleza e sombra no local.

Leia mais:

Bairro Santo Antônio entra no clima do espírito natalino

Chegada do Papai Noel inicia programação de Natal no Parque da Criança