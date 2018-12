Ladrões invadem casa, fazem 'a limpa' e não poupam nem o cachorro

Manaus - Após ter a casa invadida, um casal está à procura do cachorro de estimação roubado junto com diversos eletrodomésticos no último sábado (7). O crime aconteceu na rua Tita Prometeu, Compensa, Zona Oeste, pouco tempo depois das vítimas saírem de casa para ir ao supermercado, onde fizeram o rancho da semana.

A estudante Pâmela Maciel, de 19 anos, é natural de Roraima e veio para Manaus com seu esposo quando ele foi transferido no emprego. Em Manaus há cinco meses, ela mora em um condomínio e contou que foi a primeira vez que foi roubada no local.

"Chegamos em casa e estranhamos ver a porta encostada. Quando abrimos, a casa estava revirada, todas as coisas jogadas e o nosso cachorro sumiu", lamentou. Ela não soube informar se o crime foi cometido por um grupo ou por uma pessoa. Até o momento, nenhum suspeito foi encontrado pela polícia.

Para alguma informação sobre Bidu, o número (95) 9 9136-1126 está disponível. | Foto: Arquivo Pessoal

Ao todo, duas televisões, um notebook, um liquidificador, vários relógios e perfumes de grifes e artigos pessoais foram roubados. O cachorro Bidu, da raça Shitzu, tem três meses de vida e também foi levado. Pâmela disse que comprou o pet há alguns meses, mas a família sente mais a falta dele do que os demais objetos.

"Já tínhamos criado um laço afetivo. É a primeira vez que tenho um cachorro e nunca tive esse tipo de relação. Ele é um ser vivo e, com certeza, vale mais que as outras coisas roubadas", falou. Ao questionar vizinhos sobre o ocorrido, ela informou que não encontrou alguém que tenha ouvido ou visto a movimentação dos criminosos.

Um Boletim de Ocorrência (BO) foi registrado no 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP) e a Polícia Civil (PC) deve investigar o caso. Para repassar informações sobre o paradeiro de Bidu, o número (95) 9 9136-1126 está disponível.

