Ceia de Natal receberá pessoas em situação de rua em Manaus

A organização espera que 680 pessoas em situação de rua participem da ceia | Foto: Divulgação

Manaus- Um grupo de voluntários está promovendo uma Ceia de Natal para a população em situação de rua da área central de Manaus. A Ação Solidária será no dia 25 de dezembro, na praça XV de novembro, popularmente conhecida como Praça da Matriz, em frente a árvore de Natal do local, a partir das 18h30.



A organização espera que 680 pessoas em situação de rua participem da ceia de 2018, incluindo venezuelanos que moram próximo à rodoviária de Manaus. A concentração começará às 16h30 e o jantar será servido às 18h30. “Estamos pedindo apoio porque precisamos de doações”, fala a presidente do Instituto Mão Amiga, Lucia Jeffes, uma das organizadoras.

Esse será o quarto jantar produzido pela instituição, que começou as ações em 2013, na rua Guilherme Moreira, também no Centro, e contou com a participação de apenas 25 pessoas. Agora, são quatro associações envolvidas na Ação Solidária: "Voluntários da Alegria, Amigos de Santa Etelvina, Ação Jovem e Instituto Mão Amiga". São 82 voluntários participando da boa ação, número que pode crescer até o dia do evento.

As equipes de voluntários estarão nas ruas no dia 23 de dezembro promovendo outras atividades como doação de roupas e corte de cabelos para a população em situação de rua.

Além desta, diversas ações são promovidas pela associação, como servir sopa todas as sextas-feiras, sempre à noite, no horário de 18h às 22h e promover cortes de cabelo para as pessoas em situação de rua.

O Instituto também oferece cursos para a comunidade em geral, como o de capacitação profissional e o de geração de renda sustentável. “Começamos a atender no viaduto próximo ao terminal 1, feiras e até depois da Manaus Moderna”, explica Lucia.

Meta de Arrecadação

A meta da organização do evento é de arrecadar 16 caixas de frango, 10 pacotes de refrigerante tipo PET, 1 fardo de arroz, 1 fardo de farinha branca, livre demanda de água mineral e descartáveis e qualquer quantidade adicional para a sobremesa.

As doações podem ser entregues na Galeria + do Shopping de Artesanato, nas lojas 84 e 86, na avenida Djalma Batista, ao lado do Manaus Plaza Shopping de 10 às 19h, no Instituto Mão Amiga, na rua piquiá, n° 115-A, bairro Santa Etelvina, atrás do condomínio Bela Vista ou na Feira de Artesanato da Eduardo Ribeiro, sempre aos domingos de 8 às 12h30.

Mais informações através dos números de telefones (92) 9 9105-9639/ (92) 9 9226-2261.

