Colisão entre motos na 'Bola do Coroado' deixa garupa ferido

Manaus - Uma colisão entre duas motocicletas deixou um homem, de 48 anos, ferido na tarde desta terça-feira (11). O acidente ocorreu na rotatória Gilberto Mestrinho, na avenida Cosme Ferreira, bairro Coroado, Zona Leste de Manaus.

A vítima era garupa de umas das motos e apresentou lesões pelo corpo após o impacto entre os veículos. O homem foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado ao Hospital João Lúcio. Não há informações sobre o estado de saúde dele.

De acordo com a assessoria de imprensa do Manaustrans, agentes de fiscalização estiveram controlando o trânsito no local do acidente. A via foi liberada após os dois condutores fazerem um acordo para arcar com os danos materiais.

Outro caso

Na tarde da última segunda-feira (10), um homem, de 50 anos, morreu em um grave acidente de trânsito que envolveu, um caminhão baú e três carros, no quilômetro 17 da rodovia AM-070, Manoel Urbano, em Iranduba.

O acidente foi ocasionado após o motorista de um dos carros envolvidos parar na estrada para observar o caminhão que havia tombado na pista. O condutor do Ford Ka acabou batendo no veículo parado irregularmente e causou o engavetamento.

Com a colisão entre os veículos, as vítimas do Ford KA ficaram presas nas ferragens e foram resgatadas pela equipe dos bombeiros, porém uma delas morreu no SPA Joventina Dias, no bairro Compensa, Zona Oeste da capital.

