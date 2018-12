Com 14,9 mil vagas, edital para o Bolsa Idiomas 2019 é lançado

Manaus - Nesta terça-feira (11), o edital do processo seletivo para 14.964 vagas do Programa Bolsa Idiomas (PBI) 2019 foi lançado pela Prefeitura de Manaus. Nesta edição, além de inglês e espanhol, o Programa vai ofertar pela primeira vez bolsas para cinco novos idiomas: alemão, francês, italiano, japonês e mandarim.

Via internet, as inscrições iniciam às 8h desta quarta-feira (12), seguindo até às 17h do próximo dia 28/12. O edital completo e o link para as inscrições estão disponíveis no site da Espi: http://portalespi.manaus.am.gov.br/



Coordenado pela Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Socioeducacional (Espi), vinculada à Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão (Semad), o Programa vai oferecer bolsas integrais (100%) ou parciais de 50% ou 75% em cursos de idiomas para estudantes de baixa renda.

O secretário da Semad, Lucas Bandiera, anunciou mudanças na legislação que permitiram melhorias, como orientou o prefeito Arthur Virgílio Neto. “A orientação do prefeito Arthur é fundamental para o bom andamento da Prefeitura, e os projetos versados por ele são norteadores das nossas ações. O PBI vem, dentre os outros programas da Espi, para fechar todo esse ciclo de capacitação para a nossa população”, afirma.

Segundo a diretora-geral da Espi, Stela Cyrino, além da inclusão de cinco novos idiomas, uma revisão na legislação do Programa também permitiu ampliar o limite de renda familiar per capita – a renda total da casa divida pela quantidade de moradores declarada – de 1,5 para 2,5 salários mínimos.

“Vivemos num mundo globalizado, numa sociedade muito competitiva, e quando a Prefeitura de Manaus oferece um programa que capacita e eleva o grau de escolaridade do cidadão, ela está dando oportunidade para o cidadão de baixa renda, que não tem condições de pagar uma escola de idiomas, ter acesso a essa informação e com certeza no mercado de trabalho será muito mais exitoso”, destaca.

Requisitos

Cyrino destaca que, para participar do processo seletivo, o candidato deve ser residente em Manaus, com idade a partir de 16 anos, de renda familiar per capita de 2,5 salários mínimos, estar cursando ou ter concluído o ensino médio e não ser beneficiário de programa similar mantido pelo poder público. Um total de 814 vagas são reservadas para pessoas com deficiência.

Nesta edição, o Programa conta com 11 instituições parceiras: Argus, Aslan, Dom Bosco, Escola Superior Batista do Amazonas (Esbam), Fucapi, Inglês e Companhia, Instituto Cultural Brasil-Estados Unidos (Icbeu), Multicursos, My Way Idiomas, Quality e Yes Idiomas.

O processo seletivo se dará em três etapas: as inscrições eletrônicas – por meio do portal da Espi –, a classificação, realizada pelo sistema com cruzamento de dados, e a entrega de documentação, em que o candidato classificado deve comprovar o declarado na inscrição online para garantir a bolsa.

A classificação dos candidatos inscritos será processada pelo sistema de acordo com as vagas disponíveis em cada curso, turno, dias de aula e instituição, com prioridade para os de renda familiarper capita mais baixa. Em caso de empate, os critérios para desempate serão voltados para quem tiver cursado todo o ensino médio em escola pública, ou obtiver maior tempo de ensino médio em escola pública e a quem tiver maior idade.

Bolsa Universidade

Stela Cyrino destaca que, além do processo seletivo do Bolsa Idiomas, cujas inscrições começam nesta quarta-feira, 12, está em andamento a entrega de documentação da segunda chamada do Programa Bolsa Universidade, que convocou mais de 7.037 classificados.

“Quarta-feira, 12 de dezembro, é o último dia de entrega de documentação para esses mais de 7 mil classificados, que devem passar por essa fase para garantir a bolsa”, frisa.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Prefeitura lança edital do processo seletivo do Bolsa Idiomas 2019

Repaginada: Bola do Produtor ganha Árvore de Natal, na Zona Leste