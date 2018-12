Veja lista dos selecionados para as escolas de tempo integral da Seduc

A Seduc ressalta que o candidato que desejar interpor recurso contra o resultado da seleção, pode fazê-lo a partir desta quinta-feira (13), das 8h às 12h e das 14h às 17h | Foto: Ione Moreno

Manaus - A Secretaria de Estado de Educação e Qualidade de Ensino (Seduc) divulgou, na manhã desta quarta-feira (12) a lista dos selecionados no Processo Seletivo para as Escolas Estaduais de Tempo Integral (PSEETI), que oferta 2.401 vagas para os ensinos Fundamental e Médio nas escolas de tempo integral da capital e de Parintins. A lista com o nome dos selecionados está no site www.educacao.am.gov.br e no mural das escolas participantes.

A Seduc ressalta que o candidato que desejar interpor recurso contra o resultado da seleção, pode fazê-lo a partir desta quinta-feira (13), das 8h às 12h e das 14h às 17h.

O Requerimento Padrão de Interposição de Recursos também está disponível no site da Seduc e o candidato, ou o responsável legal, deverá preenchê-lo e entregá-lo presencialmente na Ouvidoria da Seduc, na avenida Waldomiro Lustoza, 250, Japiim 2, zona sul, e seguir as orientações contidas no documento, sob pena de não conhecimento do recurso.

O resultado da análise dos recursos será divulgado no dia 20 de dezembro, no site da Seduc.

Matricula

O período de matrículas dos candidatos selecionados no PSEETI será realizado no período de 3 a 4 de janeiro de 2019, das 8h às 17h. O candidato selecionado, ou o representante legal, deverá fazer a matrícula na escola na qual foi selecionado. Todos os detalhes e documentos necessários podem ser conferidos do edital do certame.

