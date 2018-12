Prefeitura oferece 336 vagas para escolas de educação integral

O resultado do processo seletivo será divulgado no dia 21 de dezembro, nas escolas participantes | Foto: Divulgação

Manaus - Acontece nesta quinta, (13) e sexta-feira, (14), as inscrições para o processo seletivo de alunos de 1° ao 5° ano do ensino fundamental, que pretendem estudar em uma das cinco Escolas Municipais de Educação Integral (Emeis) da rede municipal de ensino.

Ao todo, serão oferecidas 336 vagas e o processo de inscrição é gratuito, a ser realizado pelo responsável legal do estudante. O edital está disponível nas páginas 38 e 39 do Diário Oficial do Município (DOM), de N° 4.496.

As unidades de educação integral com vagas a serem oferecidas são Escola Municipal Waldir Garcia, localizada no bairro São Geraldo, zona Centro-Sul; Escola Municipal Maria das Graças, no Alvorada, zona Oeste; Escola Municipal Padre Calleri, na BR 174, Km 14, zona rural; Escola Municipal Sérgio Alfredo Pessoa, no bairro Presidente Vargas, zona Sul, e Escola Municipal Dian Kelly, na Comunidade Abelha, no Tarumã Mirim, zona rural.

A gerente de Matrículas da Semed, Darlene Liberato, alerta que cada candidato deve ser inscrito na unidade de ensino onde pleiteia a vaga e que devem ser apresentados original e cópia dos documentos que constam no edital.

“O cadastro é feito na própria escola levando certidão de nascimento, comprovante de residência, histórico escolar, para crianças a partir do 1° ano, e verificar se faz parte de algum programa social. Entre os critérios estão morar próximo à escola, crianças com maior risco social e a idade”.

Sobre a idade, será considerada a menor idade, levando em conta ano, mês e dia do nascimento. Em caso de empate, os critérios adotados são maior número de filhos e maior número de irmãos estudando na mesma escola.

O resultado do processo seletivo será divulgado no dia 21 de dezembro, nas escolas participantes e no site da Semed: semed.manaus.am.gov.br. Após o resultados, os responsáveis pelos alunos terão os dias 26 e 27 de dezembro para efetuar a matrícula do estudante.

No ato da matrícula, o responsável deverá levar cópia e original da Certidão de Nascimento ou documento de identidade, guia de transferência, duas fotos 3x4 recentes, cartão de vacinação e comprovante de residência. Para mais informações o responsável deve entrar em contato com a gerência de Matrículas da Semed pelo 3632-2108.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Vai estudar? Veja vagas e como se matricular em escolas de Manaus

Saiba como participar de seleção para Escolas de Tempo Integral no AM