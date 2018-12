Militar do Exército sofre grave acidente e está internado em Manaus

Manaus - O militar do Exército Brasileiro, identificado como Kleber Bernardes, sofreu um acidente de trânsito na tarde desta quarta-feira (12). O militar foi socorrido e internado às pressas no Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, localizado na avenida Alameda Cosme Ferreira, bairro Coroado, Zona Leste de Manaus.

Conforme a assessoria do Comando Militar da Amazônia (CMA), o militar segue internado na unidade hospitalar e está em obervação médica. Uma equipe do HPS João Lúcio e outra composta por médicos do serviço de saúde do Exército acompanham o quadro de saúde do militar. O estado de saúde dele não foi informado à reportagem.

O Em Tempo ainda solicitou nota da Secretaria de Estado de Saúde (Susam), mas até a publicação desta matéria não recebeu resposta sobre o estado de saúde do militar. As informações sobre as circunstâncias do acidente ainda estão sendo apuradas.

