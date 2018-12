Mais de 30 famílias são retiradas de ocupação no Santa Etelvina

Manaus – Mais de 30 famílias que ocupavam uma área de 800 metros quadrado, em um terreno conhecido como comunidade “Terra Prometida”, no bairro Santa Etelvina, zona Norte de Manaus, foram obrigados a sair do local na manhã desta quinta-feira (13), durante cumprimento de reintegração de posse.

A decisão judicial envolveu cerca de 100 policiais militares, além de servidores de órgãos municipal e estadual.

Durante a ação das forças da Polícia Militar, Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam), Batalhão de Choque, Força Tática, Batalhão de Trânsito, Companhia de Operações Especiais (COE) e Corpo de Bombeiros, cerca de 80 barracos foram destruídos. A operação teve início por volta das 4h, sem encontrar resistência por parte das famílias.

De acordo com o tenente-coronel Bruno Azevedo, da Rocam, as famílias que moravam no terreno foram notificadas sobre a reintegração na segunda-feira (10), pelo Gabinete de Gestão Integrada (GGI). O cumprimento da ordem judicial teve início nas primeiras horas do dia.

“As famílias foram notificadas sobre a decisão pelo GGI com prazo de 48 horas para desmontares os barracos, mas nós estendemos esse prazo em 72 horas para que pudessem retirar os seus pertences. Foram disponibilizados veículos para ajudá-los”, explicou tenente-coronel Bruno Azevedo.

Além dos efetivos da Polícia Militar, participaram da ação técnicos da Eletrobras Distribuição Amazonas e agentes do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito de Manaus (Manaustrans).

Leia mais:

Assaltante preso com submetralhadora é especialista em roubos, diz SSP

Família de idosa atropelada quer Justiça e prisão de motorista