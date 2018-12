Fametro realiza ação social e apresenta nova unidade da Cachoeirinha

Mais de 100 pessoas participaram das atividades no local | Foto: Divulgação/Assessoria

Manaus - Alunos e professores do Centro Universitário Fametro realizaram na manhã desta quinta-feira (13), ação social com serviços gratuitos de medicina veterinária, enfermagem e estética. A atividade recebeu mais de 100 pessoas e faz parte das estratégias da instituição de ensino em levar aos moradores da área os benefícios da nova unidade da unidade a ser inaugurada no bairro, na avenida Ipixuna, cruzamento da avenida Castelo Branco, Cachoeirinha, Zona Sul.

O atendimento ao público reuniu serviços como higienização facial, design de sobrancelha, corte de cabelo, vacinação tríplice viral e antirrábica, para animais a partir de quatro meses, entre outros.

O autônomo Jonas Lima, de 21 anos, e aproveitou e levou o Sorriso, um pastor alemão de raça cruzada para atendimento. "Moro no Prosamim, aqui perto, e soube que estavam vacinando animais de graça. Como ainda não levei ao veterinário o meu cachorro, calhou de trazê-lo aqui. É sempre bom fazer uma avaliação do pet quando dá e também aplicar as vitaminas que ele precisa", contou.

O autônomo Jonas Lima aproveitou e levou seu pet para ser vacinado pela primeira vez | Foto: Nícolas Daniel Marreco/Em Tempo

Para os bichos de estimação, o atendimento deu-se em estações de avaliação, segundo explicou a coordenadora de Medicina Veterinária, Marina Briló. "Os animais a partir de quatro meses recebem a dose anual obrigatória contra a raiva. Fazemos uma triagem do paciente e aplicamos um produto químico contra pulgas e carrapatos, além da vermifugação", detalhou.

Com filas de espera abarrotadas, as pessoas aproveitaram o atendimento gratuito. No setor de estética, o público feminino predominava. Beneficiando tanto cidadãos quanto alunos, o estudante do primeiro período de Estética, Marcos Paulo Marinho, de 19 anos, vai encerrar o ano com diversas experiências de mercado nas costas.

"É ótimo estudar onde o nível de conhecimento é avançado, pois eles colocam desde cedo a experiência de rua, com o atendimento ao cliente, o que é essencial para o ramo que escolhi", opinou. Marinho sonha em abrir uma clínica de beleza no futuro e diz já saber alguns macetes nas três ações sociais promovidas neste mês.

O estudante do primeiro período, Paulo Marinho, já passou por diversas experiências de mercado | Foto: Nícolas Daniel Marreco/Em Tempo

Unidade Cachoeirinha

A Fametro pretende estender as unidades de ensino a partir do ano que vem, inaugurando a primeira na Cachoeirinha, no prédio da antiga Mavel, a partir de fevereiro. O coordenador-geral da unidade, Daniel Dias, disse que a chamada ao público nessa fase é importante para a comunidade tomar conhecimento das novidades que vão chegar no ano que vem.

"São 19 cursos que estarão disponíveis na unidade e é fundamental que os moradores próximos saibam que estamos à disposição para ações como essas e outras que forem necessárias", comentou.

Dos 19 cursos, dois são dentro da área de Engenharia e o restante se divide entre Enfermagem e Biomedicina.

Para a matrícula em 2019, os interessados podem entrar no site da instituição e fazer a inscrição para o vestibular.

Dias acrescentou que 55 mil bolsas de desconto parcial estão abertas para os candidatos aprovados.

Para 2019, a faculdade pretende inaugurar outras unidades em Manaus e em interiores do Estado | Foto: Divulgação/Assessoria

Outras unidades que estão previstas para serem abertas no planejamento é a do bairro Cidade Nova, Zona Norte, além dos municípios de Itacoatiara, Manacapuru, Tefé, Tabatinga, entre outros.

Leia mais

Inclusão, cidadania e igualdade: o digital como arma para o cidadão

Estácio dá bolsa de 50% a aprovados em vestibular que doarem alimento