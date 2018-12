Papai Noel dos Correios entrega presentes a crianças de Manaus

Papai Noel fez entrega na manhã de hoje em escola na zona norte | Foto: IONE MORENO

Manaus - Os alunos da Escola Municipal Senador Álvaro Botelho Maia, no bairro Cidade de Deus, Zona Norte de Manaus tiveram uma manhã diferente nesta quinta-feira (13). Eles foram os primeiros a receber a visita do Papai Noel dos Correios, projeto que existe desde 1989 e que entrega presentes para crianças que enviam cartas à instituição. Nessa escola, em especial, foram distribuídos aproximadamente 200 presentes.



A entrega foi uma surpresa para as crianças da escola, da 1º a 5º série do Ensino Fundamental, com faixa etária entre 5 e 10 anos, e imaginavam que a comemoração de hoje fosse apenas o término do ano letivo. “Elas achavam que tinham algo a ver com uma atividade da escola. Cada criança fez uma cartinha como se fosse uma aula de Língua Portuguesa. Teve criança emocionada, abraçando o Papai Noel. Será um natal diferente para elas”, conta a Ana Paula Castro, 35 anos, pedagoga da escola.

Para a pedagoga, foi muito emocionante ler cada carta com os relatos das crianças. “Muitos relatavam a situação socioeconômica, da sua situação familiar, algumas cartinhas eram muito tristes. Sentimos na pele, durante a leitura, como é ser uma criança que queria um brinquedo para a sua irmã e não para ela ou a que queria um rancho ao invés de uma roupa nova”, narra.

Segundo ela, os professores, funcionários da escola e a comunidade se mobilizaram para atender a todos os pedidos das crianças. “Conseguimos 100% de aceitação. Todas as crianças foram adotadas e receberam seus presentes”, disse emocionada.

Papai Noel entregou presentes na Escola Municipal Senador Álvaro Botelho Maia | Foto: IONE MORENO

A alegria também tomou conta das mães dos alunos que acompanhavam a ação dos Correios. Para Selma Medeiros, de 37 anos, foi muito gratificante ver um projeto desses em sua comunidade. O filho dela estuda há três anos na escola. “Eu nem sei o que ele pediu na cartinha. É a primeira vez que eu vejo um projeto comunitário. Eles irão sair da casa sabendo que o Papai Noel existe”, frisa.



Já Angra Montes, de 30 anos, destacou sobre como o filho de sete anos sentiu a magia do Natal de perto. “Ele usou a criatividade e fez desenhos. Está muito ansioso para receber o tal presente”, disse. Para ela, o projeto também foi importante porque treinou a escrita dos alunos.

Andrea Costa, de 31 anos, mãe de um aluno de oito anos da escola, também falou sobre a importância de se praticar a escrita. “Tem criança que, na idade dele, não escreve nem o próprio nome. Com o projeto, os alunos se empenham para escrever certo para o Papai Noel”, informa.

O filho dela estava tão animado que se vestiu de Papai Noel para a ocasião. Segundo ela, o projeto é também importante porque atende crianças carentes cujos pais estão desempregados e não possuem condições de dar um presente a seus filhos.

Papai Noel dos Correios visita escola na Zona Norte de Manaus | Foto: IONE MORENO

O Papai Noel escolhido para abrir as visitas de entrega de presentes da Campanha desse ano foi Jorge Fernandes, de 52 anos. Não é a primeira vez que ele é o "bom velhinho". “As visitas mais emocionantes são em comunidades carentes por causa da expectativa de um sonho realizado. Às vezes, uma cesta básica é importante para ela”, revela.



Ação é gratificante para os funcionários

A Superintendente Estadual dos Correios do Amazonas, Antônia Rebouças, fala que os presentes mais pedidos foram bonecas e bonecos do homem-aranha, bicicletas, material escolar e tablets. Nessa edição, em especial, os brinquedos de uso tecnológico dominaram os pedidos. “Os brinquedos nos deixam felizes, não só como instituição, mas como pessoas pois contribuímos para a alegria daqueles que têm tão pouco”, reitera. Os pedidos mais emocionantes variam entre crianças que querem uma caixa de chocolate para não dividir apenas com o irmão até aquela que pede emprego para os pais desempregados.



Entre tantas histórias dos 29 anos de existência da Campanha, Antônia destaca que as visitas às comunidades ribeirinhas emocionam mais. Em 2016, por exemplo, eles doaram uma cadeira de rodas a um tetraplégico. Foi emoção do início ao fim.

Para o sucesso da Campanha é necessário a participação de toda a sociedade. “Se as cartinhas não forem apadrinhadas, as crianças terão seus sonhos frustrados”, desabafa.

Apenas metade das crianças receberão os presentes

Apenas metade das crianças serão contempladas | Foto: IONE MORENO

Em 2018, já foram recebidas mais de 7 mil cartas, mas apenas 2.500 entregas serão feitas. Até o final da campanha e, consequentemente, das entregas, no dia 21 de dezembro, os Correios esperam que esse número aumente.

Com 5 cartas adotadas, o padrinho leva um certificado dos Correios. Para retirá-la, basta ir a qualquer agência ou na sede até o dia 18/12.

Sã 110 funcionários envolvidos e quatro papais noeis que distribuirão os presentes em 11 escolas, quatro estaduais e sete municipais, na Casa Vhida (AACH), Associação dos Portadores de Necessidades Especiais e os filhos dos catadores de lixo do Projeto Recicla.

