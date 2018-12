Após morte de idosa, Manaustrans registra outros acidentes com vítimas

Não há informações sobre os estados de saúde das vítimas | Foto: divulgação

Manaus - Após a morte da aposentada Maria Madalena Pereira Negreiros, de 73 anos, que foi vítima de atropelamento na manhã desta quinta-feira (13), quando atravessava uma faixa de pedestre no bairro Zumbi, Zona Leste de Manaus, o Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito de Manaus (Manaustrans) registrou outros cinco acidentes de trânsito, sendo dois com vítimas lesionadas. Não há informações sobre os estados de saúde das vítimas.

O primeiro caso ocorreu por volta de 13h50, quando uma pessoa ficou ferida após uma colisão entre um carro e uma caminhonete, na avenida Umberto Calderaro, próximo ao Passeio do Mindu, no bairro Parque Dez, Zona Centro-Sul de Manaus. A perícia foi acionada e atuou no local do acidente. A vítima foi encaminhada a uma unidade de saúde da capital.

Dez minutos depois, na mesma avenida uma colisão entre dois carros deixou o trânsito ainda mais complicado na região. Na ocasião, houve apenas danos materiais.

Às 14h10, outro caso com danos materiais foi registrado pelo instituto. Desta vez, uma colisão entre dois carros na avenida das Torres com a rua Visconde de Tocantins, bairro Parque das Laranjeiras. Os agentes de trânsito auxiliaram e removeram um dos veículos envolvidos no acidente de trânsito para liberar a via.

Na rua Iraque da comunidade Grande Vitória, Zona Leste, uma carreta tombou na via, por volta das 14h45. Quinze minutos depois, o veículo foi removido com auxilio de outras carretas.

Outra colisão entre carros, por volta das 15h50, causou danos materiais na avenida Max Teixeira, Zona Norte.

O último acidente com vítima lesionada foi registrado às 16h30, na avenida Cosme Ferreira, rotatória do Coroado, na Zona Leste. Não há informações sobre os procedimentos adotados neste caso.

