Pais de formandos denunciam cerimonial por não realizar baile

Manaus - Dezenas de pais ficaram revoltados na noite desta quinta-feira (13), depois dos sonhos dos filhos virarem pesadelos. O baile de formatura dos alunos do Ensino Médio da Escola Estadual Petrônio Portela, no Dom Pedro, Zona Centro-Oeste de Manaus, foi cancelado horas antes do programado após a empresa responsável pelo evento não efetuar o pagamento do salão de festas. Por outro lado, os pais garantem que fizeram o pagamento integral dos valores exigidos para a realização da festa.

Os pais se reuniram na frente da casa de festas onde iria ser realizado o baile, localizada na Ponta Negra, zona Oeste de Manaus, para protestar contra a empresária Gabriele Dias, responsável pela empresa Gabriele Dias Assessoria e Cerimonial. Em contato por telefone, a empresária explicou ao Em Tempo que um problema financeiro teria causado o cancelamento do baile de formatura nesta quinta.

Os pais estavam revoltados com o cancelamento da festa







Rosana Porto, mãe de uma das formadas falou ao vivo com o Em Tempo e explicou que todo o contrato já estava pago. De acordo com documento dado à reportagem, o valor da festa foi orçado em R$ 106.575 mil. A mulher estava frustrada pelo sonho da filha não ter se concretizado.

"Essa é uma situação revoltante. Esta senhora, que se diz empresária, pegou todo o nosso dinheiro e não deu satisfação nenhuma para os pais. Quando chegou na manhã desta quinta, ela mandou mensagem por Whatsapp dizendo apenas que a festa não seria realizada por conta da falta de dinheiro para pagar o salão", explicou Porto.

A versão de Rosana foi confirmada pelos demais pais e formandos que foram até o local onde ocorreria o baile.

Outro lado

Procurada pela reportagem, Gabriele disse que recebeu apenas o valor de R$ 91 mil. Isso porque alguns alunos deixaram de pagar o baile e outros desistiram de participar da festa. Ela informou ainda que desde valor, metade foi usado para pagar juros e multas de boletos em atraso.

"Não é que não recebemos dinheiro, mas devido aos atrasos de quase 60 dias, o banco foi gerando taxas em cima dos boletos vencidos. Uma vez cheguei a pagar mais de mil em taxas", disse Gabriela.

A empresária ainda explicou que ofereceu outra proposta para os pais. Uma delas era que algum deles disponibilizassem um cartão de crédito com o valor de R$ 35 mil para pagamento do Salão de festas, mas os pais não aceitaram.

"Conversei com alguns pais que decidiram realizar um outro baile em outra data e alguns deles aceitaram. Os que não aceitaram serão ressarcidos", finalizou.