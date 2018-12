Grupo "Mão Solidária" realiza ação com moradores de rua neste sábado

Grupo "Mão Solidária", se reúne em prol de ajudar moradores de rua e o Instituto Dr. Thomas | Foto: Divulgação

Manaus - O grupo de voluntários "Mão Solidária", que é reunido por 80 voluntários, atua na cidade de Manaus há 2 anos, desenvolvendo trabalhos em prol de moradores de rua. Neste sábado (15), às 19h, o grupo se reunirá no Largo São Sebastião, que fica localizado na rua 10 de Julho, Centro, para arrecadação de alimentos ao Instituição Dr. Thomas e desenvolver mais uma ação para ajudar essas pessoas em situação de rua.

Camila Santana, uma das representantes do grupo, disse que um dos maiores objetivos dos voluntários é de suprir às necessidades básicas e mostrar a importância de cada um para à sociedade. "O foco é mostrar a importância que eles têm, de que não são esquecidos, e de que também são amados" afirma.

"A ação que será realizada de noite no Centro, desenvolveremos também a entrega de sopa, roupas, brinquedos para às crianças e tudo que receber, será doado também para os moradores de rua", diz Camila.

"Quem deseja ajudar com grupo, com doações ou com o ato, é só comparecer ao local de encontro que é no largo de São Sebastião", conclui a representante.

Instituto Dr. Thomas

O Instituto Dr. Thomas, que fica localizado na rua Dr. Thomas, no bairro Nossa Senhora das Graças, que contém 135 idosos, recebe os voluntários do "Mão Solidária" no dia 21 de dezembro, às 15h, com o objetivo de alcançar a meta de 200 kits para ser entregue a instituição. Além de desenvolver um momento de lazer aos idosos.

"Vamos levar a palavra de Deus, cantar e fazer algumas brincadeiras para que os idosos possam se divertir", afirma Bruna Xavier, umas das representantes do grupo de voluntários.

O Instituto Dr. Thomas existe desde 1909, com o propósito de oferecer serviços aos idosos que vivem no local.

