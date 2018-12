10 dicas antes de comprar um carro usado

Avaliar o carro antes de fechar negócio é importante para não ter prejuízos | Foto: Divulgação

1 - Escolha o modelo que deseja comprar



É essencial saber que tipo de carro pretende comprar. Tenha em mente modelo, versão pretendida e quais os equipamentos de série. Conheça a média de preços do mercado antes de abrir negociação, só assim você poderá identificar potenciais bons negócios.

2 - Documentação

É importante saber o histórico do carro e sua regularidade: ver se a documentação está em dia (IPVA), se há multas, qual a quantidade de proprietários, entre outras informações antes de fechar o negócio. Diante de pendências, negociar a regularização.

3 - Quilometragem

Cheque a quilometragem do carro escolhido, pois isso impacta no valor do patrimônio e na necessidade de manutenção. Se a quilometragem estiver na média (ano do carro x km) você provavelmente não precisará se preocupar tão cedo.

4 - Avaliação

Importante estar atento à parte visual do veículo. Por exemplo: ondulações, diferença de tom na pintura e variação em frestas (capô, portas e porta-malas) podem indicar que o veículo tenha passado por algum tipo de reparo.

5 - Parte elétrica e eletrônica

Dê a partida: o carro deve pegar de primeira. Importante que todas as luzes estejam funcionando e sem oscilação; teste ar-condicionado, multimídia, vidros, travas e retrovisores elétricos, etc.

6 - Dirija antes (test drive)

Se possível, solicite ao vendedor para dar uma volta no veículo. Ao dirigir você verá se o carro lhe agrada e se ele não apresenta nenhuma dificuldade de funcionamento.

7 - Avaliação profissional

Mesmo que você não constate problemas, é recomendável ouvir o seu mecânico de confiança. Mecânicos experientes detectam outros sintomas mais sutis apenas ouvindo o funcionamento do motor, por exemplo.

8 – Simule o seguro

Quando definir o veículo que irá comprar é importante solicitar ao lojista uma simulação de seguro para ficar protegido de algum imprevisto.

9 - Compare preços

Antes de visitar uma loja para a compra do carro, faça uma pesquisa online para comparação de modelos e preços.

10 - Não pague nada adiantado

Lembre-se: se for financiar, escolha uma revenda de carros parceira de alguma instituição financeira. Nunca, em hipótese alguma, pague adiantado E também não pague nenhum tipo de taxa antecipada para aprovação de crédito. Lembre-se, há fraudes no mercado. Fique longe!

