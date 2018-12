Preso tenta suicídio antes de ser transferido para presídio em Manaus

Manaus - Um homem, ainda não identificado, que estava preso na 74ª Delegacia Interativa Comunitária (DIP), localizada no município de Borba (distante 150 quilômetros da capital) tentou contra a própria vida na tarde da última quinta-feira (13), durante uma transferência de detentos para um presídio de Manaus.

De acordo com o delegado Henrique Brasil, do Departamento de Polícia do Interior (DPI) da Polícia Civil, o preso não gostou de saber que seria transferido para a capital e resolveu tentar contra a própria vida em forma de "protesto".

"Ele transformou uma colher em uma faca, horas antes da transferência para Manaus, começou a tentar furar a barriga e o pescoço, e os policiais ao verem a situação agiram imediatamente", explicou Brasil.

Ainda conforme o delegado, o preso não ficou gravemente ferido, mas foi atendido por uma equipe médica do município que realizou curativos. O detendo está no Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM) para cumpri pena.

Leia mais

Assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes completa 9 meses

Dono e funcionários de mercadinho são feitos reféns em Manaus

Seap nega suspensão de visitas a presídios no fim de ano