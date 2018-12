Prefeitura irá revitalizar área de deslizamento de terra na Torquato

Manaus - A prefeitura de Manaus vai trabalhar durante a noite desta sexta-feira (14) e madrugada de sábado (15), para revitalizar uma área próximo a ponte da Bolívia, na Torquato Tapajós, onde houve deslizamento de terra. 120 homens da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) devem trabalhar sem parar até às 10h para entregar a via para circulação de veículos.

De acordo com o subsecretário da Seminf, Daniel Sena, após as fortes chuvas, um deslizamento de terra aconteceu, mas não abalou a estrutura da ponte. E por determinação do prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, uma equipe trabalha sem cessar para entregar a obra no horário.

"Os trabalhos serão realizados durante toda a noite e madrugada para entregar nas primeiras horas de sábado a via toda pavimentada, além de segura para circulação dos carros", explicou Sena.

A ponte que fica na Zona Norte de Manaus teve o sentido centro/bairro interditado para que a prefeitura realizasse o trabalho de manutenção. Os agentes do Manaustrans estão no local orientando os motoristas que passam pela localidade.

