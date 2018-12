Motorista de carro avança sinal vermelho e mata motociclista em Manaus

Manaus - Após ser atingido por um carro, que avançou o sinal vermelho no cruzamento entre as avenidas Constantino Nery e Pedro Teixeira, na Zona Centro-Sul de Manaus, um motociclista de 28 anos morreu na madrugada deste sábado (14).

O acidente de trânsito ocorreu por volta das 2h. A vítima chegou a ser socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas morreu a caminho de um hospital da capital amazonense.

O condutor do carro fugiu, sem ser identificado. Ele não prestou socorro à vítima. Também não há informações sobre as características do veículo envolvido no acidente.

O corpo do motociclista foi removido para o Instituto Médico Legal (IML). A Polícia Civil deve investigar o caso.

